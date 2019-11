Advierten a diputados: más dinero para el campo o “arderá Troya”

Desde las 11 horas dictaminan hoy el Presupuesto 2020

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pospuso, por enésima vez, su sesión para dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 hasta hoy viernes a las 11 horas, en lugar todavía por definir.

Una vez decidida la ruta para la aprobación del Presupuesto, en que se hará uso del reloj legislativo, pues reglamentariamente la Cámara está en receso de la sesión del pasado miércoles 6 de este mes, la Comisión llevó al límite de hoy también la dictaminación.

La Comisión debió sesionar originalmente el martes, luego convocó para ayer jueves a las 18 horas, pero más temprano volvió a aplazar el análisis, discusión y aprobación del dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación hasta hoy, fecha límite constitucional que se tendrá para aprobarlo.

Pocos ajustes

Por la mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, insistió en que no hay bolsas de recursos a repartir, y los únicos ajustes al presupuesto hasta ahora son la creación de un fondo para instrumentación de la reforma laboral en entidades, por 200 millones de pesos.

Expuso que el presupuesto de la Secretaría del Trabajo tendrá 115 millones de pesos para que avance la reforma laboral “y no sea un pretexto para que los congresistas de Estados Unidos no aprueben el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En tanto, campesinos permanecen desde el pasado lunes en plantón frente a la Cámara de Diputados, por lo que todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro se mantienen cerrados. Los inconformes se encuentran con casas de campaña en las inmediaciones del recinto legislativo para exigir se asignen más recursos al campo en el presupuesto.

Debido a esto, las vialidades en Congreso de la Unión y Eduardo Molina se ven afectadas, por lo que el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México recomendó a los automovilistas tomar alternativas viales.

Por su parte, el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México informó que debido al bloqueo el servicio de Mercado Sonora a San Lázaro, de la Línea 4 del Metrobús se encuentra suspendido.

Álvaro López Ríos, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), indicó que luego de dos reuniones “no hemos llegado a ningún acuerdo; además de los 24 mil millones de pesos que ha demandado la Comisión de Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria nosotros estamos demandando poco más de seis mil”.

Detalló que tres mil de ellos son para atender los programas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); 900 más para el INAE; mil millones de pesos para el programa Sembrando Vida a través de la Secretaría de Agricultura; otros mil millones para caminos rurales, y 500 para los programas de mujeres del campo.

López Ríos señaló que los últimos 500 millones tienen viabilidad “si se los descuentan del programa de apoyo al béisbol”, ya que dicho rubro cuenta con un presupuesto millonario.

Buscan “moches”

El presidente López Obrador aseveró que las organizaciones campesinas solo presionan para que vuelvan los “moches”.

Postura

El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que su gobierno no permitirá que los recursos sean transferidos por terceras personas, “pues está comprobado que no llegan a los que más los necesitan”.

”Ya no va a ser así”

“Ahora, por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para 2020 y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para ‘moches’, pero ya no va a ser así porque vamos a procurar entregar de manera directa”, expresó.

Mañas del pasado

En su habitual conferencia mañanera, el mandatario subrayó que anteriormente “miles de millones de pesos se entregaban a organizaciones sociales de la sociedad civil y no bajaba el presupuesto, no le llegaba a la gente, por eso también las protestas, pero no vamos a continuar nosotros con lo mismo”.