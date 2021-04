CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de prolongada audiencia un juez federal dictó prisión preventiva contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, originario de Campeche, a imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Lavalle Maury permanecerá preso en el Reclusorio Norte hasta que se defina su situación jurídica y se determine si será vinculado a proceso.

Sin embargo, hay alguna discrepancia en la fecha de la audiencia pues mientras "Reforma" señala que será el próximo lunes, "El Universal" asegura que será hasta el miércoles pues la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Como publicamos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imponer prisión preventiva justificada a Lavalle Maury, por la denuncia presentada en su contra por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien lo señaló de participar en actos de corrupción.

Traslado al penal

De acuerdo con "Reforma", el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, emitió la prisión preventiva.

Ayer a las 20:30 horas Lavalle pidió que todas las partes se trasladaran al centro de justicia para continuar con la audiencia inicial, que hasta ese momento se había desarrollado a través de una videoconferencia.

De acuerdo con la información proporcionada, el juez consideró la información que le proporcionó la FGR, en el sentido de que Lavalle carecía de arraigo, ya que tiene domicilios registrados en las Colonias Florida y Cuauhtémoc, de Ciudad de México, y en Campeche.

El juzgador no consideró más de 30 datos de prueba ofrecidos por el campechano, entre los que había incluso audios de conversaciones de un elemento de la FGR a quien le informaron que el domicilio del ex senador es el localizado en un condominio horizontal del sur de esta capital, donde efectivamente los vecinos lo ubican.

Las acusaciones de Emilio Lozoya

La imputación contra el exsenador panista se basa en la denuncia que Emilio Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía y dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.

Ahí acusa a 16 políticos y ex altos funcionarios, como los ex presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como ex senadores como Francisco Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Afirma que los sobornos que recibió de Odebrecht a su vez los empleó para sobornar a legisladores del PRI y del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, la energética, principalmente.

El campechano es uno de los entonces senadores que acusa como receptores de ese dinero.