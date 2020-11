Problemas rodean a aerolínea

Interjet cancela vuelos durante el fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— La aerolínea mexicana Interjet canceló sus vuelos por lo menos durante dos días por problemas de liquidez y por mantenimiento de su flota, pero prometió que las operaciones se reanudarían este martes. Señaló que estaba reestructurando sus itinerarios.

La empresa aérea ha registrado fuertes caídas en sus operaciones a causa de la pandemia de coronavirus.

El domingo, la compañía informó en un comunicado en sus redes sociales que “las aerolíneas han sido las más afectadas por los efectos negativos generados por la pandemia del Covid-19. Esta situación no ha sido ajena para Interjet, que ha visto afectadas sus operaciones y el flujo de caja”.

La aerolínea lamentó los inconvenientes que la suspensión causaría a los pasajeros y dijo que se les haría una nueva reservación en vuelos futuros.

El sitio web de la compañía aérea no funcionaba el lunes. Un representante de servicio al cliente no pudo brindar más detalles sobre los problemas de la aerolínea y sólo dijo que los vuelos se reanudarían este martes.

Medios de comunicación publicaron la carta de un sindicato que representa a los trabajadores de la compañía en la que se quejó de que no les habían pagado dos meses de salarios y prestaciones, pese a las reiteradas promesas de pago de los directivos de la compañía, por lo que convocaron a una protesta para este martes. El sindicato señaló que no había nadie disponible por el momento para comentar al respecto . La representación sindical ha acusado de poca seriedad a la empresa por el incumplimiento de los pagos a sus trabajadores, pues ante un primer emplazamiento a huelga la empresa prometió liquidar los adeudos salariales el pasado 16 de octubre, lo cual no ha sucedido.

Interjet informó que 2 mil 690 pasajeros fueron afectados por la cancelación de sus vuelos durante el fin de semana, de los cuales, 90% aceptó el cambio de itinerario en su vuelo.

También se señaló que la falta de pago anticipado de turbosina por parte de Interjet a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) ocasionó la cancelación de todas las operaciones durante el fin de semana pasado.

Auditoría

Rogelio Rodríguez, doctor en Derecho Aéreo, explicó que los adeudos de Interjet podrían ser motivo de una auditoría gubernamental para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se revise si la empresa cumple con la viabilidad financiera para mantener la concesión.

“Si no la mantiene, se debe iniciar un procedimiento que garantice que esa concesión pueda extinguirse en su caso, pero garantizar el servicio (de vuelo)”, puntualizó el experto

PasajerosAyuda

Pasajeros varados por cancelación de vuelos de Interjet piden ayuda.

Sin respuesta

Desde las primeras horas de ayer, usuarios de la aerolínea Interjet, acudieron a los mostradores de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para solicitar informes y ayuda por la suspensión de sus vuelos. Se les dijo que tenían que llamar a los números de atención a clientes, sin embargo en ninguno de ellos contestó, señaló uno de los quejosos.

Incertidumbre

Pese a que la aerolínea informó que reanudará operaciones el martes 3 de noviembre, la incertidumbre prevaleció pues no hubo atención telefónica y el personal no daba solución.