Proceden contra los familiares de Lozoya

Abogado afirma que es “injusta” una orden judicial

CIUDAD DE MEXICO (Xinhua y El Universal).— Un juez de Control ordenó el arresto del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, involucrado en supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, así como de su familia informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución señaló ayer en un comunicado que el juez federal giró el jueves la orden de aprehensión contra Lozoya a petición de fiscales, que acompañaron su solicitud con los elementos de prueba necesarios.

El juez de Control ordenó también el arresto de tres mujeres que la FGR identificó en su comunicado con los nombres de Marielle “E”, Gilda “A” y Gilda “L”, sin que la fiscalía detallara su posible participación en la trama por la cual pidió su detención.

De acuerdo con la prensa local, estas mujeres son la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes; su madre, Gilda Austin, y su hermana, Gilda Lozoya.

“Estas mismas personas cuentan con Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Pemex”, señaló la Fiscalía.

La FGR recordó que la pesquisa por el caso Odebrecht, que habría pagado sobornos para recibir contratos de Pemex, inició en enero de 2017, pero hasta ahora no se habían judicializado cargos contra posibles responsables.

“El Ministerio Público Federal presentó ante el Juez de Control todos los elementos de probanza necesarios para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”, apuntó.

Por su parte, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, informó que presentó un amparo contra la orden de aprehensión solicitada en el caso Odebrecht en contra de su cliente, así como contra su esposa, hermana y mamá, y señaló que “con la familia no se mete uno”.

En entrevista, el litigante indicó que estas órdenes de captura fue algo que le sorprendió y que esperará a conocer con detalle las acusaciones que hay sobre sus representados.

“Acudí a poner el recurso de amparo, porque son herramientas que puedo utilizar. Fue algo que me sorprendió, no por Emilio, porque la carpeta -si es que viene de Odebrecht como dice la FGR- pues eso ya lo sabíamos, teníamos conocimiento, lo que me impacta es que en la carpeta que yo vi, que tengo copias, no aparece la hermana, la esposa, la mamá, ¿qué les pasa?”, dijo.

“No quiero opinar todavía hasta que no conozca cuál es la acusación, pero con todo respeto, con la familia no se mete uno. Si se quieren fregar a Emilio, pues ni modo, él fue funcionario público, ¿pero la familia, la esposa, la hermana, la mamá, una señora de 71 años? Es algo injusto”.

Anteayer se dio a conocer que la defensa de Lozoya solicitó formalmente a una juez de amparo que cite al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso, para que declaren como testigos en el caso Agronitrogenados.