Buen Fin 2020: Lista de la Profeco de los televisores con mejor calificación

CIUDAD DE MÉXICO. - Para los que andan en búsqueda de una pantalla, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un estudio en 20 modelos de televisores de diversos tamaños para evaluar cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, como: garantías, características, instructivo, entre otras cosas; que son importantes de tomar en cuenta antes de comprar.

Características de las pantallas que analizó la Profeco

Las pantallas que se analizaron cuentan con conectividad inalámbrica, por lo que se denominan "Smart", y van de las 40 a 55 pulgadas. Todas ellas se calificaron según sus características y su desempeño, a las cuales se les dio una calificación de Excelente, Muy bueno, Bueno y Suficiente.

Calificación "suficiente"

En la Revista del Consumidor de Noviembre 2020 se explicó que cuatro pantallas de las 20 analizadas pasaron la prueba con "Suficiente": Makena 40S2 de 40 pulgadas y la 50S7 de 50 pulgadas, ensambladas en México; Atvio ATV-43UHD de 43 pulgadas ensamblada en México; JVC/SI43US de 43 pulgadas ensamblada en México.

Calificación "buena"

Las que obtuvieron calificación "Buena" son: Sony KDL-43W660G de 43 pulgadas y de la misma marca el modelo XBR-49X800H de 49 pulgadas, LG 43UN7100PUA de 43 pulgadas; Panasonic TC-43FS510X de 43 pulgadas, Atvio ATV-50UHDR de 50 pulgadas, y Daewoo U43A8500TN de 43 pulgadas.

Pantallas con calificación "muy buena"

Con la calificación "Muy buena" están: Samsung UN50TU7000F de 50 pulgadas; LG/49NANO081UNA de 49 pulgadas y LG 43UN7300PUC de 43 pulgadas, JVC SI50UR de 50 pulgadas, Atvio ATV5016ILED y Sony XBR 43X800H.

Pantallas con calificación excelente

Mientras que con "Excelente" calificación están: Panasonic TC-50GX500X de 50 pulgadas, Panasonic TC-55GX500X de 55 pulgadas; Speler SP-LED50US de 50 pulgadas y Atvio AT-40IS840 de 40 pulgadas.

Los precios

De acuerdo con el estudio se puede comprar una pantalla de 43 pulgadas con "Excelente" calidad de una marca no muy conocida por 3 mil 985 pesos, o elegir una de marca conocida que puede costar dos o tres veces más. Lo mismo sucede con las pantallas de pulgadas ya que una pantalla de marca no conocida con Excelente calificación cuesta 6 mil 995 pesos y otra de marca más conocida se vende en el doble, 12 mil 939 pesos.