Profeco: Equipaje de mano, ilegal que aerolíneas lo cobren

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- En los últimos meses las aerolíneas han decidido no incluir equipaje de mano es sus tarifas básicas y todo viajero que la requiera ha tenido que pagar por ésta. Pese a lo anterior, la práctica que se viene realizando es ilegal según comunicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) .

El titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield Padilla, explicó que "es algo que estamos peleando en este momento" porque de manera ilegal las líneas aéreas dicen que la tarifa básica no incluye equipaje de mano, contrario a lo que señala específicamente la ley.

"Desde hace unos 60 o 90 días, todas las líneas aéreas decidieron de manera unilateral e ilegal, que la tarifa básica no incluye tu equipaje de mano.

Cuando la ley, específicamente lo señala, y tenemos en Profeco resoluciones judiciales que lo respaldan así, y así interpretan la ley", agregó.

Agregó que las aerolíneas solo quieren que "llevemos un bultito o una maletita, que quepa abajo del asiento, no en el porta equipaje, abajo del asiento. Qué está pasando, se están pasando de rosca, eso es lo que está pasando".

Durante el evento El Desarrollo del Sector Turístico a Partir de la Normalización, Sheffield afirmó que las aerolíneas son un dolor de cabeza para la Profeco porque por ejemplo engañan al difundir publicidad engañosa, para hacer creer a los mexicanos que son económicas cuando en realidad no lo son.

Tal es el caso de Viva Aerobus una empresa contra la que se tiene un proceso legal por tratar de engañar a los consumidores. El titular de la Profeco explicó: "En general, las líneas aéreas en México están orientando su publicidad a hacerte creer que son económicos, no siendo económicos, sino solo haciéndote creer que son económicos, por eso la publicidad engañosa de Viva Aerobus, que la estamos tratando legalmente".

Por ejemplo, quieren hacer creer que los boletos cuestan 1 peso o 39 pesos, pero eso no es cierto, en realidad las tarifas son más altas. "No te pueden decir que por 39 pesos o por 1 peso vas a volar, eso no es cierto, aunque en su sistema de cómputo, en su página, pongan que la tarifa básica es de 1 peso o de 39 pesos. Pero lo que están haciendo hoy en día es nada más hacerte creer que es económico volar", añadió.