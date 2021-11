Profeco prohíbe la venta a tres marcas de bóxers para hombres

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Por tener menor contenido de fibra e incumplir la normatividad que les aplica, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre tres marcas de bóxers para hombre que deberán dejar de exhibirse en el anaquel.

En el estudio de calidad de la Revista Profeco de noviembre 2021 se analizaron 20 modelos de 14 marcas algunos de los cuales son hechos 100% de algodón y otros de mezclas con distintos tipos de fibras sintéticas artificiales y algodón.

Hay tres modelos que no cumplen con el contenido de fibra que dicen tener en la etiqueta, así que al tener más de 3% de diferencia de contenido incumplen la norma aplicable por lo que se inmovilizarán, es decir, se prohibirá su venta hasta que se apeguen a la normatividad.

Lista de marcas

Por ejemplo, Zaga bóxer corto T2550ZGP "difiere en más del 3% del valor marcado en su etiqueta". A pesar de ello Profeco lo calificó como un producto Muy Bueno.

George, seamless figuras, que "presentó un defecto menor, sobrante de tela en pespunteado de costuras", además de incumplir con el contenido de fibras al tener 3% menos del contenido de fibras que declara en la etiqueta, sin embargo, obtuvo una calificación de Muy Buena.

Skyni, bóxer basic 73093, obtuvo una evaluación general de MB, sin embargo, "no cumple en contenido de fibras, ya que declara en su etiqueta contener poliamida y presentó poliéster". Otras marcas que tuvieron sobrante de tela en prespunteado de costuras fueron: Dockers Fruit of the loom, George y Polo; sin embargo, ello no significa incumplir con la norma, solamente es un "defecto menor".

Marcas con buena calificación

Las marcas que obtuvieron una calificación "Excelente" fueron: Wilson, Levi´s, Fruit of the Loom. Mientras que con Muy bueno están Twins, Everlast, Weekend, Hanes, Zaga bóxer largo T2548ZPE, Rinbros, Wilson, Puma, Polo. Con calificación de "Bueno" están Docker, Polo, Everlast T3610EVA y Fruit of the Loom 97043.

