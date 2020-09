Prófugo, Tomás Zerón está en Israel, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Se tiene información de que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura y desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa, se encuentra en Israel, afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia, detalló que su gobierno ya se puso en contacto con autoridades israelíes para pedir que no se proteja a Zerón de Lucio como perseguido político porque "participó en hecho lamentable".

"Hay avances importantes, desde luego ya se descarta la llamada 'verdad histórica', la mal llamada 'verdad histórica'".

Aclara que no es perseguido político

"Esto lo dio a conocer el fiscal y quienes llevaron al cabo esta manipulación están siendo procesados, se les va a llamar a cuentas, algunos están detenidos, otros están declarando y hay prófugos".

"Y es el caso del señor Zerón, que estaba en Canadá, es la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel y ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada contra este señor".

"Que no debe considerase como un perseguido político porque participó en hecho muy lamentable".

En Palacio Nacional, el Presidente manifestó que el gobierno de Israel no debería proteger a una persona con esas características porque no sería justo ni humano.

Insiste: no se aceptará la impunidad

"Porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad, no voy a detallar este asunto, pero es la información que se presentó al respecto".

"El compromiso que tenemos de esclarecer todos los hechos, todo lo sucedido, no se permite, no se acepta la impunidad, se acabó la corrupción, se acabó la impunidad, trátese de quien se trate, se vaya a donde se vaya a buscar refugio, no vamos nosotros a ceder en este asunto", aseguró.

Toleró la tortura

Investigaciones señalan que Tomás Zerón de Lucio "presenció y toleró la tortura" de detenidos para integrar la investigación por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando estuvo al frente de la AIC de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

"En el mes de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio, en su carácter en ese entonces de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR..., presenció y toleró la tortura de detenidos para integrar la citada indagatoria", señala la ficha roja de Interpol.