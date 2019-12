Promete AMLO no permitir desvíos

De gira ofrece en Veracruz mandar hacer un camino

HIDALGOTITLÁN (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira del fin de semana en el ejido de San Carlos, en el municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, donde prometió que los programas sociales no se quedarán en el escritorio del gobierno.

“Estamos haciendo esta gira para supervisar los programas, en particular el programa Sembrando Vida, porque queremos que los programas se apliquen, que no se queden nada más en los documentos y que se definan en las oficinas pero que no lleguen los municipios, queremos que lo que se está planteando se convierta en realidad y que actuemos con rectitud, con honestidad, con transparencia”, dijo.

Al llegar al evento, los pobladores le pidieron al presidente un camino directo desde Minatitlán hacia la comunidad y tanto él como el gobernador del estado, Cuitláhuac García, se comprometieron a llevarlo al cabo con la inclusión de la gente en su construir, tal como se está haciendo en Oaxaca.

Ante los asistentes que clamaron su reelección, López Obrador reiteró que él dejará la presidencia en 2024, pues “es maderista, está en favor de respetar la democracia”.

“No hay que tenerle mucho apego al poder. No, no va haber reelección. ‘Sufragio efectivo no le reelección’, ese es el compromiso. Además, imagínense, qué van a decir mis adversarios, cómo se va a reelegir el viejito ese, si ya está chocheando”.

