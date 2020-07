Promete lograr la “paz”

Reaparece Omar García Harfuch tras el atentado

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, reapareció ayer martes en público y prometió lograr la “paz” en la ciudad tras el duro atentado contra su vida el pasado 26 de junio, y confirmó que el ataque fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su primera comparecencia ante medios tras el ataque, en el que fallecieron tres personas, García Harfuch dijo que “se equivocan” quienes piensan que pueden debilitar la lucha contra la delincuencia en la capital.

“Son miles los policías marinos, militares y ministerios públicos que al igual que su servidor estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad viva en paz”, expresó.

Según datos del Secretariado Ejecutivo, la capital acumula 717 homicidios dolosos en el primer semestre. Horas después del atentado, el propio García Harfuch, con un mensaje en Twitter desde el hospital, a donde llegó con tres impactos de bala, indicó que el atentado había sido perpetrado por el CJNG, considerado uno de los grupos más peligrosos del país y del mundo.

“El señalamiento (al citado cártel) se basó en señalamientos previos que teníamos desde agosto de 2019. Hice una primera declaración ante el Ministerio Público y estoy por declarar una vez más”, reiteró el funcionario en conferencia de prensa a distancia.

García Harfuch informó ayer martes que “ya se tienen identificadas con certeza a las personas que participaron en el atentado, incluyendo al sujeto quien ayudó a organizar el ataque, así como a los que ordenaron el mismo”.

“¿Sostiene que fue el Cártel Jalisco?”, se le cuestionó al funcionario y este contestó: “Por supuesto, sí”.

Sobre si existen indicios de una posible fuga de información respecto de las personas encargadas de su seguridad, García Harfuch dijo que cuando se da un evento de tal magnitud la investigación se vuelve amplia.

“Aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y abarcan no solo a miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sino que se investiga todo lo que haya rodeado a este caso. Aquí no hay un indicio de que haya habido una fuga de información”, apuntó Omar García Harfuch.

De un vistazo

Investigaciones

Omar García Harfuch, jefe de Seguridad de Ciudad de México señaló que siguen las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia y de las áreas de inteligencia e investigación de la SSC.

Más que amenazas

El funcionario dijo no haber recibido amenazas sobre un posible atentado aunque sí tenía mensajes, anteriormente a su cargo, que calificó de nada serio.

“Más que amenazas, lo que se detectan son intenciones de que estas personas ataquen”.

Fatla rehabilitación

Sobre su recuperación, señaló que es un proceso largo y de sus siete heridas dos requieren de rehabilitación constante pero dijo sentirse bien. En el ataque fallecieron dos escoltas del jefe de Seguridad capitalino y una vendedora ambulante.