Pronostican 33 huracanes para esta temporada: Conagua

MÉXICO.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó un total de 33 ciclones tropicales y huracanes para la temporada.

Al presentar el Plan de Atención a Lluvias y Huracanes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Conagua, Blanca Jiménez expuso que de los 33 ciclones, ya pasaron seis por el lado del Pacífico y no tocaron la tierra.

La funcionaria explicó que el país se encuentra en una situación de “sequía moderada”, pero hay con situaciones extremas en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

En ese sentido, de acuerdo con las gráficas que mostró, hay 10 presas, algunas generadoras de energía, que tiene déficit de hasta 18%.

En su oportunidad, el director de Coordinador Nacional de Protección Civil, David León informó que ocurrieron 15 mil 500 sismos en los primeros ocho meses de la presente administración es en 18 estados con alta sismicidad. El funcionario federal informó en la temporada de incendios forestales se han registrado siete mil 200 incendios.

La temporada de huracanes en el Atlántico, a punto de alcanzar su ecuador, podría aumentar ligeramente con entre 5 y 9 huracanes, de los cuales entre 2 y 4 serían de categoría mayor, anunció este jueves la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA), debido al fin del fenómeno de El Niño.

La agencia federal cree que ahora hay un 45 % de probabilidades de que sea una temporada por “encima de lo normal”, porcentaje superior al 30 % que pronosticó en mayo pasado, expresó en conferencia de prensa en Miami Gerry Bell, meteorólogo líder del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

NOAA's *Updated* 2019 Atlantic #HurricaneSeason Outlook now calls for: 10-17 named storms of which 5-9 could become hurricanes, including 2-4 major hurricanes.



