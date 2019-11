Protesta de papás de menores que padecen cáncer

Cercan accesos de Cámara Alta

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres y familiares de niños con cáncer cercaron los accesos al Senado de la República para exigir que no se apruebe la creación del Instituto de Salud para el Bienestar sin una consulta ciudadana, además de la garantía de que no perderán su póliza del actual Seguro Popular ni los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos para atender enfermedades costosas.

Desde las 9 de la mañana, los manifestantes llegaron al Senado, solicitaron que legisladores, en especial el titular de la comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, ante la falta de respuesta aseguraron los accesos con lazos para evitar que los senadores, personal y representantes de la media de comunicación entraran al recinto. “Queremos que se nos consulte, que se baje el dictamen para discutirlo y que nos garanticen la atención de salud y acceso de medicamentos para nuestros hijos, ya nos engañaron muchas veces, exigimos respuesta y no nos quitaremos hasta que nos firmen un escrito que diga que no se aprobará el dictamen”, dijo Israel Rivas Bastidas, padre de Dana.

En el acceso 6, Mauricio Farah, secretario general de Servicio Administrativos del Senado, trató de conciliar con los padres de familia. “Entendemos su postura, pero dejen trabajar a los senadores, desde aquí no pueden solucionar nada, pero tratemos de llegar a un acuerdo”, agregó.

En respuesta el señor Luis solicitó la presencia de la directora de la mesa directiva, Mónica Fernández, y la firma de un oficio en el cual se comprometan a no aprobar la creación del Insabi. “Que venga la presidenta y de viva voz nos diga que no se aprobará el dictamen y no solo hoy, que se baje del pleno y dialoguen con nosotros, no pedimos nada más que interlocución, que nos escuchen y no nos den atole con el dedo”, resaltó.

Los senadores Germán Martínez y Eruviel Ávila fueron algunos de los legisladores que no pudieron ingresar al edificio.

El extitular del IMSS comentó: “Créame que a mí me duelen sus hijos, pero cómo le ayudo desde acá afuera”.

El senador priísta aseguró que desde su partido no se apoyarán modificaciones a la ley que perjudiquen a los mexicanos. “No permitiremos decisiones que afecten a los mexicanos”, expresó.