Protesta en penal de Acapulco

Familiares acusan al director y piden que se le destituya

ACAPULCO.— Abuso, traslados ilegales y acoso hacia las internas del Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco son parte de las acusaciones que familiares hacen al director del penal, Justo Jiménez, para pedir su destitución.

En la manifestación, que se realizó por la mañana, los inconformes también señalaron la falta de atención médica y el suministro de comida en mal estado que ha causado enfermedades entre las y los reclusos.

“Fuera director Justo Jiménez trata mal a la visita y no da de comer a nuestros internos”, “Basta de maltratos”, “Ya no más abusos a las mujeres internas, no más acoso, fuera director”, son las consignas que se leían en una cartulinas.

Con el “traslado ilegal” de varios reos se ocasionará que no “podamos ver a nuestros familiares”, indicaron.

Tras el arribo de los familiares a la entrada principal del penal de Acapulco, agentes de la policía estatal formaron una valla para cerrar el paso.

En el penal de Las Cruces desde hace años se señala que un grupo delictivo —presuntamente el Cartel Independiente de Acapulco— mantiene su centro de operaciones. En 2018 la Fiscalía de Guerrero indicó que las protestas responderían a órdenes de esa organización.

Por otra parte, el gobierno federal anunció ayer que cerrará la prisión federal de Puente Grande, la cual ganó notoriedad porque de ella se fugó el capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2001. La prisión era conocida por tener estándares de seguridad tan relajados que le valieron el sobrenombre de Puerta Grande.

La Secretaría de Seguridad Pública federal no dio a conocer un motivo específico del cierre, pero indicó que es parte de un plan de modernización con el objetivo de garantizar los derechos y la rehabilitación de los reos.

La dependencia señaló el lunes que todos los reclusos que actualmente se encuentran dentro de la prisión serán transferidos a otras cárceles.

El complejo, ubicado cerca de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también alberga al menos otra prisión estatal, misma que se desconoce si permanecerá en operaciones.— El Heraldo y AP