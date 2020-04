Protestan trabajadores del IMSS en Acapulco por falta de insumos

Imágenes tomadas de Twitter de la protesta de los trabajadores del IMSS Imágenes tomadas de Twitter de la protesta de los trabajadores del IMSS Imágenes tomadas de Twitter de la protesta de los trabajadores del IMSS ❮ ❯

ACAPULCO (Notimex).- Este día, personal del Hospital "Vicente Guerrero" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad protesta por la falta de insumos ante el COVID-19.

En los medios de comunicación locales, reportaron que médicos y enfermeras se encuentran en la entrada principal del nosocomio con pancartas en las que exigen les den el material suficiente para tratar a los pacientes con Coronavirus sin ser infectados.

En algunas imagenes que circulan en redes sociales, como Twitter, se observa a una enfermera con una cartulina que dice "A mi también me esperan en casa", otra más con "Mi salud también importa".

Mientras tanto en el Puerto de Acapulco, Guerrero. Personal del @Tu_IMSS manifestándose a las afueras del hospital (Vicente Guerrero) por falta de material para el manejo de enfermos de covid 19.@lopezobrador_, @HLGatell, @zoetheband, pic.twitter.com/RnC1CynOYH — Celeste Álvarez 🎀 (@Gro_Conexiones) April 3, 2020

"Proteger al personal de Salud también es proteger a tu familia", se ve en una de las mantas que están al frente del grupo apostado frente al hospital.

Un par de enfermeros sostienen sus cartulinas que expresan "No me niego a trabajar" y la otra: "Sin protección no te puedo atender".



Síguenos en Google Noticias