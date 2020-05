Próxima semana se llegaría al pico de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país se encuentra en el momento más crítico de la pandemia del Covid-19.

“Estamos en el pico, estamos en el momento de mayor crisis, en el momento más crítico pero al mismo tiempo estamos en el momento en que ya vamos a ir a la baja, estamos hablando de estos días”, dijo el presidente en su conferencia cotidiana ayer en Palacio Nacional.

El mandatario señaló, con base en las predicciones, que este momento crítico de la pandemia podría alcanzarse la próxima semana.

El jefe del Ejecutivo reconoció a las personas que se han quedado en sus casas y les dijo que “ya falta poco” y les pidió “hacer un último esfuerzo y guardarnos”. Además, sostuvo que el gobierno no ocultará nada y dará a conocer toda la información y se mostrarán todas las gráficas para que se vea lo que ocurre.

También llamó a las personas a que en caso de ser requeridas acudan a los hospitales que tienen camas y ventiladores disponibles y que no están saturados a fin de que no se prolonguen los tiempos de espera y no pierdan tiempo en traslados.

Se sigue recibiendo equipo y ventiladores, para lo que ha ayudado mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores... Se están sumando voluntades, dijo. En este sentido, resaltó la utilidad del convenio con los hospitales privados que garantizaron 3,000 camas para atender a personas sin seguridad social de ciertas enfermedades.

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó en la rueda de prensa que las predicciones elaboradas por matemáticos consideraban originalmente que el momento más crítico de la epidemia llegaría entre el 8 y 10 de mayo, “pero si fuéramos muy puntuales es el 8 de mayo”.

Con esta predicción falta todavía una semana para llegar hasta ese momento cumbre y después empezar a descender, comentó López-Gatell, al resaltar que solo se cumplirá si las personas se mantienen en sus casas.

“Esta predicción no se va a cumplir y, en cambio, vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que existan estos casos más allá de lo que ha sido predicho”, sostuvo.

Deuda y presupuesto

El Presidente aseveró en su intervención ante los medios que no quiere que haya aumento de la deuda del país y para ello se busca la manera de que haya cambios al presupuesto y medidas como el plan de austeridad, así como el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes.

“Si reunimos todas esas medidas, queremos que no haya aumento de deuda. Es difícil porque con la pandemia y con la crisis del modelo neoliberal en el mundo se devaluaron las monedas y eso nos afectó también en México”, comentó.

La depreciación del peso frente al dólar hace que aumente el pago de servicio de la deuda y con ello “se tienen más presiones”, agregó.

López Obrador insistió en que el propósito de su gobierno es no endeudarse.

Apoyo espiritual

La Arquidiócesis Primada de México informó que los sacertodes Andrés Esteban López, Roberto Funes y Adrián Lozano visitaron las tres áreas Covid instaladas en el Hospital General Dr. Eduardo Liceaga.

Servicios religiosos

En un comunicado, señaló que los sacerdotes bendijeron las áreas y ofrecieron servicios a personal médico e internos, como parte de la iniciativa Rosario de la Esperanza.

La anfitriona

Los presbíteros fueron recibidos por la directora del hospital, Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, quien autorizó su ingreso a las zonas en que se encuentra internados los pacientes diagnosticados con coronavirus Covid-19.