CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de su Agencia de Protección Sanitaria, informó sobre nueve marcas de pruebas rápidas de Covid que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Todas estas se ofrecen a través de Facebook.

El organismo capitalino, a través de un comunicado, hizo un llamado a la población para no adquirir pruebas rápidas de Covid en redes sociales. "Representan un riesgo para la salud pues pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas y por ende sus resultados no son confiables", señaló la dependencia.

Dichas pruebas de detección de Covid-19 pudieran dar falsos negativos, de tal manera que quienes tengan el virus SARS-CoV2, sin saberlo, propaguen la enfermedad entre sus familiares, sostiene el texto.

Para reportar la venta ilegal de pruebas rápidas se puede acudir a la la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

Marcas de pruebas rápidas de Covid no autorizadas

Las marcas de pruebas rápidas de Covid no autorizadas por Cofepris son las siguientes. Varias de ellas son de procedencia china y todas se ofrecen a través de Facebook:

COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab) Sorrento Therapeutics. REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB) Hangzhou Realy Tech Co., Ltd. KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL) SZYBIO Life Origin Biotech. PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2 AMUNET. SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. (China). FASTEP: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd., China. HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST) Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN Getein Biotech, Inc.

Por otro lado, la Cofepris llamó a los mexicanos a no utilizar pruebas serológicas de anticuerpos para diagnóstico o seguimiento Covid-19, puesto que no sirven para ello. Enfatizó que las pruebas serológicas de anticuerpos usan una muestra de sangre para detectar anticuerpos contra coronavirus, pero no tienen utilidad para el diagnóstico de la presencia activa del Sars-CoV-2, e incluso durante la fase aguda de la enfermedad pueden dar resultados negativos.