Docena de tortillas de "Pujol" se vuelve viral: memes y reacciones

MÉXICO.- El reconocido restaurante “Pujol” volvió a crear polémica en redes, pues se viralizó que una docena de tortillas se vende en 45 pesos, un precio alto comparado con la mayoría de las tortillerías en México.

En la foto que se volvió viral se ve el producto envuelto y etiquetado en un papel blanco, que describe que las tortillas tienen un tiempo de vida de tres días.

¿Para la élite?

Los usuarios en Twitter explotaron y acusaron al restaurante de “elitizar” un producto de consumo básico.

“Les guste o no a los defensores de estos proyectos que venden tortillas elaboradas con maíz criollo a precios muy elevados, lo que hacen se llama gentrificación alimentaria. Y no, no está bien aunque parezca que sí. Elitizan el consumo de un alimento básico.”, dijo una internauta.

A pesar de las críticas, también hubo quienes validaron el trabajo del restaurante, pues está calificado como el mejor de la Ciudad de México y está en el top 50 de los mejores del mundo.

Polémicas acusaciones

Enrique Olvera, dueño del restaurante y uno de los chefs más reconocidos de México, ha enfrentado varias polémicas. Recientemente, una extrabajadora aseguró que se vive un ambiente de explotación laboral en el restaurante.

“Prácticamente se trataba de entregarle tu vida a Pujol, e incluso debían olvidarse de su pareja, de sus negocios o de sus hijos”.

La mujer describió que los empleados no tenían buenas condiciones y que su jornada inició al mediodía y terminó hasta las dos de la mañana. Además, aseguró que la paga en uno de los más prestigiosos restaurantes es de apenas 14,000 pesos por seis días a la semana.

Las mejores reacciones a "Pujol"

"Pujol", el nombre del reconocido restaurante escaló a las primeras tendencias de este jueves y aquí algunas de las reacciones que destacaron.

Aquí si se hacen tortillas, lo de Pujol es una mamada. pic.twitter.com/TXRlFxlllc — Didier W. (@Dee_dee51) June 3, 2021

Los whitexicans han llegado demasiado lejos. pic.twitter.com/eOwtRhnSdP — Sol Arriaga V. (@SolArriagaV) June 2, 2021

Con los 100 pesos que cuesta esta docena de tortilla del Pujol te puedes hacer mejores tacos en tu casa y hasta te puedes hacer un chilito toreado sin miedo al qué dirá Enrique Olvera.

Frijoles, salsa, queso, crema y aguacate. Vayan al mercado y compruébenlo💪 pic.twitter.com/S3ujhed0xt — Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town. (@liveontwolegs) June 3, 2021

Listo para ir por las tortillas a Pujol :v pic.twitter.com/srZnq76Vu4 — 🥭Eduardo Lima Águila🥭 (@lalo_lima) June 3, 2021

Las tortillas de El pujol VS Esponjas de Zara. Quien gana? pic.twitter.com/3qjoJFbLFV — Loba Esteparia (@pauguther3) June 3, 2021

Racismo en Pujol. Si no fuese suficiente el robo de recetas y la gourmetización de la comida de los pueblos. https://t.co/jyWqRLNWDb — Alejandra (@aleretanab) June 3, 2021