Punto de quiebre en sector comercial

Llaman a cambiar de estrategia en el Estado de México

TOLUCA (El Universal).— El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) advirtió que el sector productivo en la entidad ha llegado a un punto de quiebre en el cual el siguiente paso es la descomposición social, el incremento en el índice de delitos y la operación irregular de los negocios, que hasta el momento han sido respetuosos de la normativa, lo cual podría repercutir en serios problemas de convivencia social y en problemas económicos permanentes.

Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del organismo empresarial, consideró que el incremento de contagios y la desesperación DE miles de unidades económicas en el Estado de México exigen que se modifique la estrategia de atención a la pandemia y se establezcan nuevas líneas de acción a nivel estatal.

Dijo que en este momento el cierre por completo de unidades económicas como una medida ya no es efectivo, pues la población en realidad no se queda en sus hogares porque tienen más tiempo para salir y consumir en la calle, así como en el comercio informal, donde no hay ninguna medida preventiva.

“La estrategia debe cambiar porque en este momento simplemente ya no funciona”, expresó. “Además de los problemas que se afrontan en materia de salud, la crisis económica ya es insostenible, lo que provoca el cierre de miles de unidades económicas y la pérdida de empleos de manera masiva que tarde o temprano desembocará en problemas sociales severos”, alertó.