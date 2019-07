Pymes relacionadas con EDOS corren peligro

MÉXICO.- Las operaciones inexistentes es un tema al que muchas personas físicas y Pymes no han tomado en serio mientras que por otra parte el SAT pretende combatir la actividad de las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) con auditorías electrónicas para llevar una fiscalización mucho más estricta.

Eso implica que las Pymes deben tener la capacidad de llevar su contabilidad en orden para estar seguros que no se tienen operaciones simuladas y que sus ingresos reportados coinciden con los estados de cuenta bancarios.

“Es decir deben estar preparados para un proceso de fiscalización mucho más intenso por parte de la autoridad que tiene la necesidad de obtener mayores recursos para solventar el gasto público”, comentó Yamile Dávalos Rosillo gerente de Facturador Contable en Facturador.com.

En ese entorno para la experta lo importante es que los contribuyentes tengan limpia su contabilidad, en orden sus CFDI 3.3 , calculados sus impuestos de forma correcta y que no tengan errores como deducciones que no cumplan con los requisitos fiscales porque si es así van a tener problemas.

En su opinión, las Pymes son muy vulnerables a todo tipo de errores sobre todo porque muchas no se lo han tomado en serio al creer que como son pequeñas no cuentan para el fisco, pero si lo hacen porque en el SAT saben que a México lo hacen las Pymes, y es a ellos a quienes les van dar estricto seguimiento.

“Muchos contribuyentes no se preocupan de llevar sus cuentas en orden, no hacen su trabajo por internet solo porque en 5 años no les ha llegado el SAT pero deben tener en cuenta que otras dejan de pagar un mes sus impuestos y al siguiente el SAT está tocando a su puerta”, comentó.

De hecho, considera que son los más vulnerables porque son mayoría y hacen el peso del pago de ISR e IVA y no van a soportar un juicio de servicios simulados como si lo pueden hacer las grandes empresas.

Por eso es que para el caso de las operaciones simuladas la recomendación es verificar de manera constante el portal del SAT en donde hay un listado con las empresas que se consideran que tienen operaciones simuladas.

Es decir, la autoridad ya detectó a quienes timbran facturas de algo que nunca se dio y por lo tanto es necesario que las Pymes verifiquen que sus proveedores no estén en ese listado porque de entrar en negocios con ellos las facturas no solo no son deducibles sino que hasta pueden resultar cómplices de una actividad ilegal.

En caso de haber ya entrado en operaciones con una EDOS lo más recomendable es deslindarse de e incluso sacar de la contabilidad como deducible esas facturas que se pueden llegar a tener.

Las operaciones simuladas, agregó, es un tema muy vinculado a las pagadoras que en ocasiones emiten facturas de prestaciones de servicios no reales, es decir, no hay un tercero empleando personal sino solamente una empresa que simula una operación con una outsourcing, pagan IVA deducible para efectos de ISR y acreditable para efectos de IVA por lo que baja la imposición de las empresas que reciben esa factura. (I.S.)