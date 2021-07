¿Qué dice López-Gatell sobre el alcohol y la vacuna contra el Covid?

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó este martes que no existe una prohibición para el consumo de alcohol para recibir la vacuna contra Covid-19.

En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el subsecretario señaló que en general el consumo excesivo de alcohol causa daños a la salud pública y en lo individual, por lo exhortó a la población a un consumo moderado de bebidas alcohólicas.

"Las actividades de las personas jóvenes no deben de interferir con la vacunación. El tema del alcohol que ha sido muy sonado; en general, el consumo excesivo del alcohol causa daños a la salud pública y en lo individual es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol, por ejemplo. "Entonces no debería ser un problema", dijo en Palacio Nacional.