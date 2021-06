¿Qué está pasando en la UDLAP?

PUEBLA.- Elementos de la Policía Estatal ingresaron y resguardaron instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como parte de una disputa del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

Los alumnos y personal docente fueron desalojados del campus en medio de una gran expectación ciudadana, por tratarse de una de las universidades privadas más importantes de la zona metropolitana de Puebla.

El operativo policial obedeció a la orden de un juez para hacer entrega de la universidad a su Fundación Rectora, en un hecho que se suscribe en un pleito legal entre los integrantes de la fundación Jenkins.

Como #ExaUDLAP ,me preocupa la presencia de GN y policía dentro de las instalaciones. Mi solidaridad con la comunidad universitaria a la que pertenezco.

La @udlap fue un lugar que me dio paz y me formó académicamente en tolerancia y respeto.

