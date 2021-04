Arde Tepoztlán: incendio en cerro consume 50 hectáreas

"Hoy debe haber avances significativos para controlar el incendio forestal del Tepozteco. Si los pobladores de Tepoztlán tienen un lugar alterno donde resguardarse, sería bueno que lo hicieran para no inhalar humo", afirmó el gerente de Manejo de Fuego de la Comisión Forestal, Eduardo Cruz, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Muere el presidente municipal de Tepoztlán

En este difícil contecto, el presidente municipal de Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega, falleció esta mañana víctima del Covid-19, informó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en su cuenta de Twitter.

Lamento profundamente la muerte de Rogelio Torres Ortega, presidente municipal de Tepoztlán. A familiares y amigos les envío mi más sincero pésame. Hoy Morelos está de luto. pic.twitter.com/8sLl2Ex6mH — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) April 13, 2021

"Lamento profundamente la muerte de Rogelio Torres Ortega, presidente municipal de Tepoztlán. A familiares y amigos les envío mi más sincero pésame. Hoy Morelos está de luto", escribió el mandatario morelense. Más tarde, el Ayuntamiento confirmó el fallecimiento en su página oficial.

Voluntarios deben alejarse del fuego

Las autoridades pidieron a los voluntarios que no acudan a tratar de combatir el fuego en Tepoztlán, pues dos helicopteros de la Conagua apoyan a los combatientes y soldados que trabajan en el terreno.

Comunicado de Prensa



Se informa que, hasta el momento, se mantiene un 20 por ciento de control del incendio forestal del paraje “Malinalapa”, en el barrio de Santo Domingo, Tepoztlán.https://t.co/kon2QBIVdD pic.twitter.com/RGCsDgxh2W — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) April 13, 2021

Esta mañana, alrededor de las 09:00 horas, arribó al campo de futbol de Tepoztlán, el primero de tres helicópteros comprometidos por el gobierno federal para combatir el incendio forestal en la cima del cerro del Tepozteco.

Debido a que el incendio en el municipio de Tepoztlán se encuentra en una zona de riscos, este día se cuenta con el apoyo de dos helicópteros de @conagua_mx equipados con helitanques y uno de la @SEDENAmx con un helibalde. pic.twitter.com/o2aru2yw6o — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) April 13, 2021

Su uso, de acuerdo con los combatientes, será relevante porque las lenguas de fuego atraparon ayer a brigadistas y hay reportes de lesionados.

Voluntarios resultan intoxicados en incendio del Tepozteco

El equipo estatal de manejo de incidentes reportó que ayer, alrededor de las 18:00 horas, recibieron el llamado de auxilio por grupos de voluntarios que se encontraban intoxicados por humo y algunos extraviados dentro de las zonas en donde se ubica el incidente.

Al respecto, los brigadistas forestales brindaron el apoyo a los lesionados para posteriormente canalizarlos con los cuerpos de emergencia del ERUM y el CRUM.

#Tepoztlan así esta Tepoztlán ahorita, por favor manden ayuda , desde la mañana la estamos pidiendo. pic.twitter.com/0d7YSVlf4d — cristina meza (@cricriyazpik) April 13, 2021

Debido a la alta concentración de humo por la acumulación de material combustible en la zona, 10 brigadistas voluntarios resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono y uno de ellos con herida en la cabeza.

Además un brigadista de la SDS fue atendido por intoxicación. Dos personas más presentaron hipotermia por inmersión en el tanque junto al acueducto para protegerse del fuego.

Tepoztlán lleva más de 48 quemándose sin tregua. Más de 50 hectáreas de bosque consumidas. pic.twitter.com/pilaOzvac3 — Daniel Torres Checa (@dtorrescheca) April 13, 2021

Todos ellos fueron trasladados al Hospital General de Cuautla y su estado de salud se reporta como estable. Una persona resultó herida con quemaduras de primer grado, otra más con quemaduras de segundo grado en antebrazos y piernas, ambos ya están siendo atendidos.

En el transcurso de este día se estará comunicando respecto al estado de salud que guardan los afectados, cita el reporte oficial. El incendio se registra en el paraje "Malinalapa" de la comunidad de Santo Domingo y desde ayer las autoridades recomendaron a la ciudadanía a no ingresar a la línea de combate si no se cuenta con entrenamiento en el manejo de fuego. Y en caso de contar con la capacitación adecuada, explicaron, es necesario que se coordinen las tareas y se reporten en el puesto de mando ubicado en el campo de fútbol de la comunidad. Autoridades de EEMI hacen un llamado a la ciudadanía a no ingresar a la línea de combate si no se cuenta con entrenamiento en el manejo de fuego.

#Tepoztlán en estos momentos, se necesita ayuda pic.twitter.com/UP1wpcHM0L — Esteban Geovanni Ortiz Barragán (@EstebanGeovann6) April 13, 2021

Arde Tepoztlán

Este es el tercer día de incendio y el segundo de combate y su control ha sido complicado porque, de acuerdo con las autoridades, los vientos alcanzan hasta 15 kilómetros por hora y eso aviva el fuego, además el siniestro se encuentra en una zona de riscos.