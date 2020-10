No somos iguales nosotros, señala López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al periodista Carlos Loret de Mola que no se preocupe por la demanda penal que su hermano Pío López Obrador presentó contra el periodista, porque si no le hicieron nada cuando el montaje del caso Florence Cassez, que le ordenó Genaro García Luna, menos ahora.

El titular del Ejecutivo fue cuestionado en su mañanera sobre la demanda penal que presentó su hermano contra el periodista por difundir un vídeo en el cual se ve a Pío López Obrador recibiendo una bolsa con dinero de manos de David León en la campaña de 2015.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido y el del hoy presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar en las fechas próximas a la grabación.

“Que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, menos ahora, nosotros no somos iguales”.

El Presidente dijo que no está de acuerdo con la decisión de su hermano de demandar penalmente al periodista. “No estoy de acuerdo, no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y el gobierno que represento”.

El mandatario reiteró que su gobierno no perseguirá ni hostigará a nadie, menos periodistas, aunque eso sí, aclaró, hará uso de su derecho de réplica porque están acostumbrados (los periodistas) a “que solo ellos gritaban como pregoneros y callaban como momias para proteger al régimen”.

Loret de Mola reveló en una columna de “The Washington Post” que Pío López presentó una denuncia contra él por ese caso y pide que le den 12 años de cárcel.