¿Qué pasó en el Senado? Claves para entender el enojo contra Zaldívar

MÉXICO.- Ayer, jueves, una mayoría de Senadores encabezada por Morena, el PRI y el Partido Verde avalaron extender la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del ministro Arturo Zaldívar.

A través de un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Senado aprobó de última hora ampliar el periodo del presidente de la SCJN de 4 a 6 años y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años.

Todo ocurrió de manera sorpresiva y la oposición no alcanzó a pedir la palabra antes de que la reserva fuera votada. El resultado fue un movimiento que incluso escaló entre las tendencias, en el que acusan a Morena de orquestar un “golpe de Estado” en el poder judicial.

¿Qué pasó antes de la aprobación en el Senado?

La antesala fue la discusión en las comisiones de justicia y estudios legislativos del dictamen en el que se modificaban varios ordenamientos judiciales. También se creaba la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Las modificaciones eran necesarias para aterrizar lo plasmado en la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el pasado 11 de marzo.

El 12 de abril, como resultado de las discusiones, los senadores de dichas comisiones aprobaron el dictamen.

Se detallaron los principales cambios que contempla la nueva ley, como el endurecimiento de acciones de combate a la corrupción. Sobre la duración en el cargo del Ministro Presidente de la Corte, el dictamen no contempló ningún cambio respecto a lo que ya decía la ley vigente, compartió Animal Político, quien tuvo acceso a las más de 500 páginas del dictamen.

El dictamen incluía al final 12 artículos transitorios en total, ninguno de los cuales hacía referencia a la duración del actual Presidente de la Corte.

México: el senado aprobó un proyecto de ley que extiende el mandato del Pdte. de la Corte Suprema.



Es una reforma inconstitucional que contradice abiertamente art. 97 párr. 4 de la Constitución.



Se ve que el partido oficialista @PartidoMorenaMx no cree en el Estado de derecho. pic.twitter.com/xzkIrROtCH — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) April 16, 2021

De último momento

El pleno del Senado trató ayer la discusión final y votación del dictamen aprobado en comisiones. Esto luego de que se le diera una primera lectura desde el martes.

Al principio, todo transcurrió con normalidad, pero casi al terminar, luego de que se anunció el debate de los 12 artículos transitorios, la senadora del PES Eunice Romo Molina, como secretaria técnica de la mesa directiva, anunció la “adición de un nuevo artículo transitorio”.

En 86 segundos, la senadora dijo que quien actualmente ocupa la presidencia de la Corte permanecerá en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024. También anunció que se alargaría el periodo de los consejeros de la Judicatura. Es decir, el periodo de Zaldívar que concluye en 2022 se alargaría dos años más, hasta 2024.

A mano alzada

Posteriormente, la senadora preguntó si se admitía a discusión esta reserva y una mayoría de senadores de Morena, el PRI y el Verde, conectados virtualmente, lo aprobaron.

El paquete de 13 artículos transitorios se aprobó con 80 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.

Las reacciones

Después iniciaron los reclamos y la oposición, que no tuvo tiempo de reaccionar ni oportunidad, acusó de un “golpe de Estado” en el poder judicial y expertos declararon que esta resolución es “inconstitucional”.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron de ilegal esta situación producto de un albazo, un engaño y un agandalle de la mayoría morenista, ya que nunca circuló la propuesta entre los legisladores.

El senador panista Damián Zepeda denunció un golpe de Estado, un abuso y un acto de corrupción por parte de Morena y sus aliados, además de ser un ensayo para tratar de ampliar el periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Con esta reforma aquí, violentando la Constitución, es un golpe de Estado, y al mismo tiempo están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura, que el Artículo 100 de la Constitución dice que duran 5 años en su encargo los consejeros, y que no pueden ser reelectos para un periodo posterior, y aquí les están dando 2 años más, 7 años, con ese transitorio que hicieron aquí a oscuras, sin decirle a nadie, metiéndolo por la puerta de atrás, leyéndolo pero no publicándolo, pero más que nada ilegal".

GOLPE DE ESTADO a la Suprema Corte de Justicia @SCJN y laboratorio para la reelección de @lopezobrador_ el albazo en el @senadomexicano dice Emilio Álvarez Icaza



"No se conoció previamente el artículo transitorio ni estaba en medios digitales": @EmilioAlvarezI pic.twitter.com/Us2BaI9pEo — Literal México (@literalmexico) April 16, 2021

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde, y acusó a la oposición de pretender hacer un uso electoral del tema.

"No nos vengan ahora con estas poses y actitudes que no les resultan correctas. Todo está inscrito en lo electoral, hay campaña y esto representan votos. Esa es la verdad. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor?, 85 votos; ¿a los 85 los engañaron? Pues qué están haciendo, les cuestionó.

Monreal indicó que todos los partidos que ahora se llaman a sorpresa tienen caminos jurisdiccionales, "pero también tienen caminos legislativos porque somos cámara de origen. En la Cámara de Diputados pueden enmendar, pueden corregir si ellos lo consideran pertinente y eliminar esta reserva".

"Convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y de la mayoría, para que nos corrijan la plana. No sería la primera ni la última vez que esto sucede", señaló. Arturo Zaldívar fue electo ministro Presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo que ostentaría hasta diciembre de 2022, sin embargo, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, su gestión se extiende hasta 2024.

El @senadomexicano aprobó una histórica #ReformaJudicial. La impartición de justicia debe estar libre de corrupción, y garantizar que las personas que integran el Poder Judicial se desempeñen y desarrollen de manera democrática. https://t.co/29yKSnTjue — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 15, 2021

La respuesta de López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que el Senado haya ampliado dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar) lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que él envió el paquete de iniciativas para reformar al Poder Judicial, pero la extensión del mandato salió del Senado.

"Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso a aprobar, yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados, en ministros y hay constancia de lo que estoy dando conocer".

Señaló que "urge" una reforma al interior del Poder Judicial y si este nuevo ordenamiento lleva ese propósito. "Me llamó mucho la atención de que ayer que se aprobó este artículo se pusieron, pero furiosos los conservadores, entonces qué está pasando y ya me enteré, y para que no haya medias tintas, para que sepa cuál es mi postura estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la corte y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia sobre todo en el Consejo de la judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la corte como el Consejo de la judicatura y por qué tiene que ver con las normas para la elección de jueces y magistrados".