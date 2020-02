¿Qué son y cómo evitar las discrepancias fiscales?

MÉXICO.— Ahora es más probable que puedas caer en una "discrepancia fiscal" que, aunque no es algo nuevo, con la Reforma Fiscal 2020 cobró gran relevancia debido a la facturación instantánea que entró en vigor este año.

¿Qué es la discrepancia fiscal?

En primer lugar, debes saber que la discrepancia fiscal es la diferencia entre lo que el contribuyente declara y lo que gasta.

Las personas físicas podrán ser objeto de este procedimiento cuando se compruebe que el monto de sus erogaciones en un año superó a sus ingresos declarados.

Esta medida de fiscalización existe desde hace mucho tiempo, pero hoy resurge con mayor importancia derivado de la facturación instantánea, recalca Luis Rodolfo Solís, consultor en materia fiscal y socio del despacho PDLC.

Rodolfo Solís añade que, "las personas pueden utilizar sus tarjetas de crédito de manera normal.

Sin embargo, en caso de que los ingresos declarados no sean iguales a los gastos, el fisco podría atribuir que esa diferencia es un ingreso no declarado y que, por ende, se debe pagar impuestos"

¿Cómo evitarla?

René Cázares, especialista en materia fiscal, apunta que es posible evitar la discrepancia fiscal con sencillas medidas.

"Lo primero que debemos hacer es cumplir con la ley y declarar todos nuestros ingresos, es decir, si tenemos ingresos por renta o si prestamos algún servicio fuera de nuestra nómina, lo correcto es enterar a la autoridad de ello.

"Asimismo, es indispensable controlar todas nuestras tarjetas (tanto de débito como de crédito) y no prestarlas para que no se nos disparen los gastos. Eso sí, no hay problema con las tarjetas adicionales cuando están a nombre de otras personas aunque el titular sea alguien diferente", aclara el fiscalista.

Por que es importante no prestar tu tarjeta de crédito

Por otro lado, Cázares, sugiere que, hoy más que nunca, los ciudadanos, sobre todo los que están dados de alta en algún régimen (por ejemplo, persona física), deben asesorarse con su contador para no caer en discrepancias.

René advierte que también es necesario cuidar otro aspecto: mucha gente utiliza la tarjeta de crédito o débito de sus padres o de su pareja para comprar cosas y después le pagan a meses sin intereses.

Ahora, lo ideal es que ya no se presten las tarjetas porque el titular no será capaz de comprobar de dónde proviene el dinero para pagar.

El experto destaca que existen ingresos que no generan discrepancia, como es el caso de las madres que reciben pensión alimenticia, lo cual es un ingreso, pero está amparado por los códigos civiles de cada entidad federativa. Sin embargo es importante informarse de las demás existentes.

