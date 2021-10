López Obrador se lanza contra la OMS porque no autoriza el uso de Cansino y Sputnik

El próximo 8 de noviembre Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestre y aérea a viajeros con dosis completa de vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, no aceptará todos los biológicos, incluso los de Cansino y Sputnik que se aplican en México.

La china Cansino, de una sola dosis, se aplicó a los maestros mexicanos en busca de reanudar lo más pronto posible las clases presenciales.

A su vez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó desde hace algunos meses por aplicar la Sputnik, que incluso ya llegó a un acuerdo con el gobierno de Rusia para envasarla en México.

Como informamos, Estados Unidos aceptará la entrada de viajeros inmunizados contra Covid-19 con las vacunas aprobadas por la FDA o que estén en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué vacunas autoriza a aplicar la OMS?

Hasta ahora la OMS autoriza las tres vacunas aprobadas por la FDA, es decir la Pfizer/BioNTech, Moderna y Janssen (de Johnson & Johnson).

También incluyó en su lista dos versiones de la vacuna de AstraZeneca, además de los sueros Sinopharm y Sinovac.

Sin embargo, no incluye la rusa Sputnik V y la china CanSino, que se administran en México, de modo que hace unos días López Obrador pidió a la OMS que acelere el proceso para incluir esos biológicos en su lista de emergencia.

Llamado y acusación de López Obrador a la OMS

Hoy martes, en su conferencia mañanera, el presidente lamentó que la OMS no responda aún su carta en la que solicita reconocer todas las vacunas contra Covid-19, incluso la Sputnik V y CanSino.

Incluso, acusó que el organismo mundial muestra una "actitud de ineficiencia y una desidia", pues el aval lo puede hacer en 72 horas.

"No, todavía no (responde); originalmente pensé en mandar una carta a la OMS solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas, porque es de dominio público que ayudan, que no perjudican, al contrario, que protegen", indicó.

"Sin embargo, llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas".

Otra carta para pedir que avale más vacunas

El presidente anticipó que enviará otra carta a la OMS en la que solicitará formalmente que avale todas las vacunas contra la pandemia.

Señaló que luego que el gobierno de Estados Unidos decidió que permitiría la entrada a inmunizados con vacunas avaladas por la OMS, no solo las que aplica ese, "el cuello de botella está en la OMS".

López Obrador consideró que sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe con criterios políticos para autorizar las vacunas contra el SARS-CoV-2.

Ebrard confía en que aprueben las Cansino y Sputnik

A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confió en que en los próximos días las vacunas de CanSino y Sputnik V recibirán la aprobación de la OMS.

Asimismo, informó que hoy llegó al aeropuerto de Toluca, Estado de México, un cargamento de 3.4 millones de vacunas de AstraZeneca contra el Covid-19 donado por el gobierno de Estados

