Quédense en casa, pide AMLO ahora

Preocupa al presidente avance imparable del coronavirus

MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó ayer a la población a quedarse en casa porque la pandemia de Covid-19 sigue avanzando en el país a pesar de que las autoridades anunciaron esta semana el inicio de la “nueva normalidad.”

“Volver a llamar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es indispensable hay que quedarnos en nuestras casas. Salgamos para lo indispensable, no nos confiemos”, expresó en conferencia de prensa en Campeche, en el tercer día de su gira por el sureste del país tras retomar sus viajes.

México tuvo anteayer martes la jornada con más contagios hasta la fecha, al sumar 3,891 casos nuevos y alcanzar los 97,325 desde el inicio de la pandemia, y 470 fallecidos para un total de 10,637 decesos acumulados.

“Es una pandemia muy dañina, que afecta mucho. Duele que se pierdan vidas humanas. Vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancia. Mientras no tengamos vacuna, hay que cuidarnos”, dijo López Obrador, quien hace semanas afirmó que se había “domado” la pandemia.

Tras dos meses de cierre económico, el gobierno federal anunció el lunes pasado el comienzo de la “nueva normalidad” en el país con base en un plan de reactivación por fases basado en un semáforo e instó a las autoridades estatales a concretar cada una su propio plan de reapertura.

Este anuncio generó confusión entre la ciudadanía y, según datos del gobierno, el martes aumentó la movilidad ciudadana en 30 estados del país a pesar de no haber llegado al pico de la pandemia.

López Obrador rechazó haber mandando mensajes confusos a la población y atribuyó la mayor movilidad al “cansancio” de la población tras dos meses de parón.

“Creo que es natural el cansancio, es una cuestión entendible porque son muchos días. No todos tenemos casas amplias, no todos tenemos asegurado un salario. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay que cuidarnos”, aseguró.

El mandatario se mostró especialmente preocupado por el avance de la pandemia en Ciudad de México, foco rojo en el país, y por el rebrote en su natal Tabasco.

A finales de abril, el subsecretario de Salud Hugo Lopez-Gatell, quien comanda la batalla contra el coronavirus en México, pronosticó que la pandemia dejaría 8,000 muertos en el país, pero ahora cree que podría llegar a los 30,000 decesos.

Aunque las autoridades han recomendado desde finales de marzo quedarse en casa a la población, el confinamiento no está siendo obligatorio para no afectar a los millones de personas que dependen del comercio informal.