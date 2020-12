El gobierno federal activó este día la plataforma del programa Deudos Covid, pero los problemas para hacer el trámite han generado una oleada de quejas y frustraciones.

Mediante Deudos Covid se podrá solicitar un apoyo por gastos funerarios para familiares de personas que hayan muerto por Covid-19.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, recordó esta mañana en la conferencia habitual del presidente Andrés Manuel López Obrador que se trata de un apoyo económico de 11 mil 459 pesos para gastos funerarios; se pagará directamente al deudo que realice el trámite.

Será una ayuda por cada persona fallecida, y se debe solicitar mediante la plataforma digital www.deudoscovid.gob.mx, que se activó a las 9 de la mañana.

Obstáculos para el trámite

Sin embargo, los solicitantes han tenido serios problemas para hacer el trámite sea porque el sistema “se cae” debido al alto número de conexiones, no “se encuentran” las CURP proporcionadas y, en mayor medida, porque las actas de defunción “no existen” en el Registro Nacional de Población (Renapo).

#DeudosCovid #tu_imss @zoerobledo la plataforma de Deudos Covid no esta funcionando de manera correcta, marca error al consultar los datos del finado, asumo que es por el primer día pero espero puedan arreglar eso ya que al menos tendrán más de 100 mil familias solicitantes — Azalea Ortiz (@azalea_ortiz) December 2, 2020

#DeudosCovid Digito el CURP y me dice que hay problemas con el mismo. Ya está validado en varias ocasiones, dice que no se encuentran los datos del finado. De igual manera, me deja subir el acta, pero no me permite continuar. (No me deja escribir nada)...@GobiernoMX @Tu_IMSS — Benji Rangel ✞ (@benji_rangel) December 2, 2020

@Tu_IMSS DE QUE MANERA ME PUEDO PONER EN CONTACTO CON USTEDES PARA SOLUCION A #DEUDOSCOVID ? — Miguel Villalobos (@mvc_radiomx) December 2, 2020

@Tu_IMSS @gobmx @lopezobrador_ Quisiera saber de una sola persona que si pudo solicitar este apoyo .... alguien ? Enserio se me hace una falta de respeto que nos ilusionen con un poco de ayuda y que todo esto sea una fraude #DeudosCovid #fraude #mexico #covid #TrendingNow — _dalissssssss (@DJCZ_95) December 2, 2020

@Tu_IMSS del paso 4 no me deja avanzar, me dice que ocurrió un error al registrar en la BD, que hago ? Que sigue ? Realmente necesitamos el apoyo , de por si gastamos bastante en la prueba y luego los gastos funerarios #DeudosCovid pic.twitter.com/TPxSx6CMkJ — Cynthia Gonzalez (@cynthiadjs) December 2, 2020

Las quejas se orientan a la imposibilidad de realizar el trámite, y la frustración a que los mecanismos de contacto y orientación no funcionan: ni el correo electrónico ni el número telefónico existen.

@DIF_NMX La plataforma para apoyos a deudos COVID no reconoce el acta de defunción que ingresó y no me deja avanzar al siguiente paso, ademas el correo que pusieron no acepta correos pic.twitter.com/yQZv3RfJT6 — Daniel Ventura (@peluso201) December 2, 2020

La plataforma deudoscovid.gob.mx es administrada, según informó el gobierno federal, por el Sistema DIF Nacional.

De acuerdo con información de Google México, la mayoría de las consultas sobre los conceptos Deudos Covid y Renapo se han concentrado este día en cinco entidades: Tabasco, Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán y Campeche, en ese orden.

Oficialmente, al corte de este miércoles 2 de diciembre, 107 mil 565 personas han muerto en México a causa del Covid-19.

No se ha informado si los familiares de las personas en cuyas actas de defunción se asentó como causa “Neumonía atípica” de marzo a agosto podrán acceder al apoyo de Deudos Covid.

“Acción moralmente obligada”

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, anunció el 24 de noviembre pasado el programa de apoyos a deudos de víctimas mortales de la pandemia.

“Hace unos días el señor presidente nos pidió implementar una acción moralmente obligada: otorgar un pago para gastos funerarios a los familiares de personas fallecidas por Covid-19", comentó

Alcocer Varela indicó que el apoyo sería solidario, universal y directo.

"Ineludiblemente hemos sufrido todos en mayor o menor grado ante esta pandemia, nos duelen mucho los fallecimientos y los estragos que ha dejado a nuestra población", expresó el funcionario.

Requisitos

Los requisitos para solicitar el apoyo son acta de defunción, declaración bajo protesta de decir verdad y acreditar el parentesco.

Los beneficiarios, indicó el titular del IMSS, deben ser persona mayor de 18 años, cónyuge, concubina o concubino, descendiente en primer grado (hija o hijo) y ascendiente en primer grado (madre o padre).

"Una vez que se solicita se espera una semana porque puede haber casos en que otro familiar haya solicitado el apoyo por la misma persona", puntualizó Robledo Aburto.