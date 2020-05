El periodista Azam Ahmed, corresponsal del diario "The New York Times", indicó que ni la jefa de Gobierno de Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) o Hugo López-Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) han desmentido su reportaje con respecto al supuesto ocultamiento de información sobre personas fallecida por Covid-19 en CDMX.

A través de Twitter, el periodista se refirió a las declaraciones de López-Gatell: “Ni la jefa de gobierno, ni el subsecretario de salud desmintieron la información de nuestro reportaje, no los de los demás. Quisiéramos aclaraciones, no declaraciones que distraen pero no responden”.

Además Azam Ahmed cuestionó de forma irónica si las notas de "The New York Times", "El País", "The Washington Post" y "The Wall Street Journal" son parte de una conspiración de medios internacionales o desinformación por parte de las autoridades nacionales.

“Por lo demás, ¿será que hay una conspiración de medios internacionales o que el gobierno mexicano no está diciendo toda la verdad?”, finalizó el periodista de "The New York Times".

