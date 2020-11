Querían su plantita y les hacen reproches

Senadores van a buscar un regalo y oyen consignas

CIUDAD DE MÉXICO (EL Universal).— “¿Y nuestra plantita?”, cuestionaron legisladores que ayer en la tarde salieron del pleno a visitar el campamento cannabico 4/20 instalado sobre Paseo de la Reforma, frente a la sede del Senado de la República.

Los senadores se quedaron sin el regalo que esperaban, una planta de mariguana, luego de que los habitantes del campamento les reclamaron que el dictamen que se votaría ayer para despenalizar su uso lúdico “viola los derechos humanos de los consumidores”.

Mediante personal del Senado, se les había prometido que los habitantes del campamento los estaban esperando y que les regalarían una planta que pudieran poner en sus escaños, durante la discusión y votación del dictamen para despenalizar el uso lúdico de la yerba.

“Espero que sea hembra”, comentaba Miguel Ángel Mancera (PRD).

“Dicen que esta está buena pero que la de Durango está más”, decía la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena) conforme se acercaba en grupo al plantón cannabico.

“Nos llevamos de las dos para probar”, le contestó alguien entre risas.

En el grupo estaban, de Morena: Martha Lucía Micher, Bertha Caraveo, Alejandro Peña, Eva Galaz y Cecilia Sánchez; Miguel Ángel Mancera (PRD), Claudia Ruiz Massieu (PRI), quienes salieron juntos y caminaron hacia el campamento.

La logística era simple: se acercaban al campamento, les extendían una plantita, se tomaban la foto, regresaban al Senado, ponían la plantita en sus escaños y se tomaban otra foto.

La sorpresa fue que cuando ya que estaban acomodados para la entrega-recepción, José Rivera, integrante del Movimiento Cannábico Mexicano, les empezó a explicar la necesidad de retirar el THC, la sustancia que provoca los efectos psicoactivos de la mariguana, de la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud, para que la despenalización sea efectiva y no como actualmente queda, pues el dictamen establece penas de cárcel y multas a la portación a partir de 200 gramos.

“Tienen que cambiar el artículo 245 de la Ley General de Salud y tienen que reclasificar el THC. No es ético lo que están haciendo. Nos están discriminando porque implican en su reforma que hay THC que es buena y otra que es mala. Van a mantener la prohibición en la Ley General de Control de Cannabis”, dijo Rivera.

En cuanto empezó a hablar, empezaron las protestas de los legisladores. “Veníamos por la planta”, dijo en voz baja Claudia Ruiz Massieu.

Martha Lucía Micher, senadora por Guanajuato, indicó que no se podía quedar a escuchar el discurso de Rivera puesto que en el pleno se estaba desarrollando una sesión y ella tenía que retirarse a votar.

Aunque los legisladores insistieron en llevarse sus plantas, la negociación no se logró y, más que eso, ante la negativa de los habitantes del campamento 4/20, se tuvieron que retirar del campamento entre consignas: “¡La ley tiene un hueco, derechos al pacheco!”, “¡Derechos para los mariguanos!”.

Martha Lucía se regresó: “Oye, ¿y las plantitas? ¿y nuestras plantitas?”,

“No, no es para la foto. No le quiero dar a nadie para que se tome la foto. Ya no, se acabó”, contestó Rivera.