Quién es Arussi Unda, la vocera de Brujas del Mar, reconocida por la BBC

Arussi Unda, vocera y líder del colectivo feminista Las Brujas del Mar, aparece en el listado de las 100 mujeres inspiradoras de la revista BBC, que este año reconoce a más de una decena de mujeres latinoamericanas.

El listado es parte de busca reconocer a las mujeres que han generado un cambio en materia social y ambiental. En el caso de Arussi, el medio reconoce la labor y el activismo del colectivo feminista ha alcanzado en México.

