¿Quién es Azucena Rodríguez? Exdiputada acusada de matar a su esposo

VERACRUZ.- La exdiputada mexicana del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Azucena Rodríguez fue detenida, junto con una persona más, acusada del presunto homicidio de su esposo.

A Rodríguez, quien dejó el cargo de legisladora hace tan solo tres días, se le acusa de estar detrás del crimen de su marido, Nicanor Martínez, quien fue candidato suplente a la alcaldía de Tihuatlán, en Veracruz.

Orden de arresto a Azucena Rodríguez

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la orden de arresto contra Norma Azucena "N" y de Ethel Margarita "N" fue por el delito de homicidio doloso calificado presuntamente en contra del excandidato, y por tentativa de homicidio doloso calificado en agravio de dos víctimas más, de identidades reservadas.

¿Quién era Nicanor Martínez?

La víctima mortal, quien pertenecía al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado a tiros el pasado 1 de julio en el norte de Veracruz, un estado con altos niveles de criminalidad.

A la detenida le dictaron prisión preventiva oficiosa por el lapso de un año, tiempo en el cual deberá llevarse a cabo el juicio para determinar si es inocente o culpable de los cargos que las autoridades ministeriales le imputan.

En el penal con otros políticos

Tras horas de perder el fuero detienen por homicidio a la exdiputada federal Azucena Rodríguez el gobierno del estado de Veracruz ejecutó una orden de aprehensión contra la exlegisladora del PRD.

¿Venganza política de la Cuitlacocha? A mis amigos complacencias a enemigos la ley. pic.twitter.com/QflFIml5aR — Gral.Brigadier Cándido Aguilar (@elbrigacandido) September 3, 2021

Durante ese periodo permanecerá recluida en el penal de Pacho Viejo, una penitenciaria donde son recluidos generalmente exfuncionarios y políticos acusados de distintos delitos.

¿Quién es Azucena Rodríguez?

La exlegisladora forma parte del PRD, un partido que en las elecciones pasadas fue en alianza con dos grupos políticos más: Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ganaron la alcaldía de Tihuatlán.

Azucena Rodríguez ex diputada del PRD fue detenida acusada de asesinato y, de inmediato, el “chucho” Zambrano alega persecución política… pic.twitter.com/rPbCvrczqP — El Nigromante (@Hermilomg1) September 3, 2021

La detención fue catalogada este viernes por su partido, en una rueda de prensa, como una "persecución política" del Estado.

El dirigente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena, aseguró que la detención de la exdiputada federal es un acto de revancha por parte del actual Gobierno de Veracruz.

#PRD condena detención de exdiputada Azucena Rodríguez en Veracruzhttps://t.co/K5lPYmYaOX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2021

En conferencia de prensa, añadió que resulta sospechoso que la política haya sido detenida apenas unos días después de haber terminado su cargo. Dijo que no están en contra de que se esclarezca el crimen, pero no están a favor de que se fabriquen culpables, ya que afirmó que en este caso no hay más elementos que el propio señalamiento de las autoridades.