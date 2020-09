Quién es la maestra exhibida por humillar a sus alumnos en un vídeo viral

Sara H, la maestra exhibida por sus alumnos de la Escuela de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, fue suspendida sin goce de sueldo en lo que se realizan las investigaciones por la presuntas ofensas hacia los estudiantes.

Durante la mañana de este jueves, el vídeo de la profesora con maestría en Psicoterapias Humanistas se hizo viral debido a que fue captada gritando a sus alumnos por no tener las cámaras encendidas, a pesar de que uno de los estudiantes señalados intentó explicarle la situación.

"¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!", responde la maestra, quien en reiteradas ocasiones amenaza a los estudiantes con darlos de baja de su clase.