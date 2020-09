¿Quién es ''Lord Pizza''? Se ''disculpa'' y agrede a internautas

GUADALAJARA.- Ayer, lunes, la tendencia “Lord Pizza” escaló entre los mexicanos, pues un hombre, identificado como Fernando Vallejo, se viralizó por golpear e insultar a trabajadores de una pizzería en Guadalajara porque no quisieron atenderlo, debido a que no llevaba cubrebocas.

Ahora, fue Vallejo quien dio su versión de los hechos y contestó a algunos internautas que opinaron sobre el vídeo.

¿Lord Pizza se disculpa?

“Todo bien. Me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no se la iban a dar porque la pizza era para mí. Hasta ahí yo me saqué de onda, porque aparte de que me la están aplicando, siempre es lo mismo que se portan bien mamones. La neta no me dejé, así de sencillo”, dijo el hombre en un nuevo vídeo.

Ha bueno, solo le falto decir que el del video no era el #LordPizza pic.twitter.com/AdoewXoHse — ᗩᖇᑕK (@arck) September 28, 2020

“También me pegaron, nomás que no se ve en el video, también un morro de ahí me pegó con la aplanadora. ¿Por qué no se preguntan por qué no le hablaron a la policía? Porque también estuvieron mal ellos, pero eso no lo ponen en el vídeo, nada más ponen su parte”, añadió Fernando Vallejo.

Exhiben discusión con usuarios

Los internautas exhibieron cómo Vallejo respondió por el incidente, agrediendo también a las mujeres.

La cuenta de Twitter del apodado Lord Pizza terminó suspendida.