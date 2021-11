Paola Félix, secretaria de Turismo de la CDMX, sin trabajo por ir a una boda

Esta tarde la secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia al cargo, misma que le fue aceptada. Esto, luego de que se difundiera su viaje en avión privado a una boda en Guatemala, además de versiones de que fue detenida.

Esta tarde, en un escueto comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México informó que aceptaba la renuncia. "Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia", se lee en el texto.

Esta respuesta se dio una hora después de que la misma Paola Félix anunciara en redes que ponía su renuncia a disposición de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Este anuncio lo hizo al negar que fue detenida por autoridades de Guatemala. Sin embargo, admitió que viajó a ese país en avión privada para asistir a un evento social.

Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.