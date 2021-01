¿Quiénes fueron los contactos de AMLO? Entran en confinamiento

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer domingo que tiene Covid-19 y que presenta síntomas leves, una noticia que llegó después de su gira de fin de semana en Monterrey y San Luis Potosí.

El mandatario fue visto en los últimos días en diversos eventos, en los que, como exhiben las fotografías, no usó cubrebocas.

Así fue el itinerario del presidente desde el pasado viernes 22 de enero.

López Obrador arribó el viernes al Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) para tomar un vuelo comercial rumbo a Monterrey, Nuevo León para iniciar su gira de trabajo de fin de semana.

El titular del Ejecutivo federal llegó acompañado de Daniel Asaf, jefe de su Ayudantía.

El viernes, ocurrió la primera llamada telefónica entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden desde la casa de Alfonso Romo

El presidente compartió una fotografía de la llamada, la cual se realizó desde la casa en Nuevo León de Alfonso Romo Garza, extitular de la Oficina de la Presidencia de la República. Además del anfitrión, en la conversación estuvieron también el canciller Marcelo Ebrard, y la traductora de Presidencia, Lilia Rubio. La casa de Romo Garza está en el Club Hípico "La silla".

A las 13:30 horas, el presidente López Obrador, acompañado del gobernador Jaime Rodríguez, acudió a Sabinas Hidalgo para inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional.

El sábado, en Linares, Nuevo León el mandatario supervisó acciones de programas de Bienestar y, por la tarde, en Moctezuma, San Luis Potosí, revisó el avance del programa "Sembrado Vida", junto al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, y los secretarios de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; de la Marina, Rafael Ojeda; y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Rosa Icela ya tuvo coronavirus, se contagió en septiembre, es decir, hace más de tres meses, por lo que no tendría inmunidad.

El domingo por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Soledad Graciano Sánchez, y al término del evento se dirigió al Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí para regresar a la Ciudad de México. Aquí informó que tenía síntomas leves de la enfermedad y confirmó su resultado.

Algunos miembros de su gabinete, como Marcelo Ebrard o la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se confinaron por haber estado en contacto con el mandatario.

Sánchez Cordero confirmó este lunes que el presidente ha desarrollado "síntomas leves", por lo que "es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria".

Asimismo, subrayó que ella sustituirá al mandatario "exclusivamente" en las conferencias de prensa matutinas que éste ofrece cada día a las siete de la mañana.

"El presidente de todas y todos los mexicanos es uno, el presidente López Obrador, y debe quedar claro que se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como Presidente de la República", aseguró.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, López Obrador se encuentra "estable" y "resguardado en su domicilio", ubicado en el Palacio Nacional, donde vive con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien dio negativo a la prueba del Covid.

La lista crece: Gobernadores de Nuevo León y de San Luis Potosí, y otros funcionarios de ambos estados, todos los que estuvieron cercanos en los vuelos en sus últimos dos días, personal de seguridad y un largo etc

Un equipo multidisciplinario de especialistas en inmunología e infectología, liderado por el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, está al pendiente del jefe del Estado.

Asimismo, se está rastreando a los contactos que estuvieron recientemente con el presidente a menos de dos metros y durante un lapso mínimo de 20 minutos.

López Obrador, reacio al uso del cubrebocas en público, estuvo el fin de semana en una gira por el norte del país.

La misma Sánchez Cordero estuvo el sábado con el presidente y el domingo dio negativo a la prueba rápida, mientras que entre hoy y el martes tendrá el resultado de una PCR.

"Como otros miembros del gabinete, estaré a la espera de resultados de prueba PCR. Si resultase negativa, deberemos realizar otra el miércoles próximo, por ello estaré trabajando desde casa hasta conocer resultados", anunció este lunes Marcelo Ebrard.

Asimismo, el domingo por la noche Clouthier explicó que se quedará "unos días en casa" por "responsabilidad", igual que la candidata del partido oficialista Morena al Gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, quien el sábado desayunó con el presidente.

Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el Presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria. #FuerzaPresidente @lopezobrador_