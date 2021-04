Quiere eliminar los organismos

AMLO anuncia que ya alista una iniciativa de ley

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).— Al comparar a los organismos autónomos con un “monstruo” o un “ogro” y luego que anteayer el Inai acordó presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que alista una iniciativa de ley para desaparecer a organismos autónomos que, aseguró, no tienen razón de ser.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) fueron creados durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados y no al pueblo.

“Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa, ya lo anuncié y vamos a trabajar en eso, para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó, ogro sin la filantropía, que crearon no tiene que ver con lo nuestro, es distinto, además nosotros hablamos de que íbamos a llevar a cabo una transformación, no engañamos”, dijo el presidente.

“Entonces vamos a seguir transformando para que el gobierno atienda a todos, que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, un gobierno para pobres y para ricos, para todos, no un gobierno faccioso, sólo al servicio de una minoría”, comentó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró sus críticas a los organismos autónomos pues indicó que no tienen razón de ser y que solo “ven y voltean a ver para arriba”.

“Todos esos organismos autónomos que sólo ven para arriba, que sólo voltean a ver a los de arriba, que no les importa el pueblo, pues no tienen razón de ser, si nada más están pensando en cómo defender a las telefónicas y no defender a la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que es asesinada, ¿para qué sirven?”.

En la misma mañanera, López Obrador también acusó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), junto con el Instituto Nacional Electoral (INE), fueron creados para que no haya democracia, luego que ayer martes el primer órgano canceló las candidaturas de Morena a los gobiernos Guerrero y Michoacán, lo que calificó como “un golpe a la incipiente democracia mexicana”.