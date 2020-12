Quieren que ''Kiko'' sea candidato en las elecciones de 2021

QUERÉTARO.- Carlos Villagrán, "Kiko" en "El Chavo del 8", iniciará esta semana negociaciones con el partido local Querétaro Independiente (QI), que pretende postular al comediante a una candidatura para los comicios locales del 2021.

Villagrán confirmó vía telefónica a El UNIVERSAL Querétaro que podría incursionar en la política; además se encuentra en esa entidad para escuchar la propuesta de este partido local que quiere inscribirlo para las elecciones.

Tiene planeado con reunirse con dirigentes del partido Querétaro Independiente, partido que quiere registrarlo como su candidato; aunque no se le informó para cuál candidatura se está considerando postularlo.

Se le solicitó la reunión y viajó desde Houston para escuchar lo que se le quiere plantear; y dijo que solo hasta conocer la propuesta podrá determinar si tiene capacidad para aceptarla.

Puntualizó que por su mente jamás pasó la idea de incursionar en la vida política, que su trabajo lo centró en la actuación, con programas que se adaptaron a idiomas tan diferentes como el portugués, árabe, inglés, ruso, italiano y japonés.

"Si le llamaron a Kiko, 'pues, no, yo no sé nada grrrrrgrrrgrrr [voz de Kiko]', no él no sabe nada, es un bruto el Kiko", afirmó Villagrán.