"Quiero vivir por mis hijos": una madre a los paramédicos antes de morir

CDMX.- Los vecinos ven la ambulancia e intuyen la razón. Antes llegaron policías y ahora dos paramédicos se llevan a un hombre con síntomas de Covid-19 en Ciudad de México.

El vehículo que conducen Nicolás Rodríguez, de 53 años, y Roberto Solís, de 42, atrae a los pobladores en Nezahualcóyotl, pero un policía les pide volver a casa.

Delgado, de pelo corto y mirada fija, Roberto es el primero en entrar a la vivienda de dos pisos, equipado con una bata, cubrebocas, gafas, careta y guantes.

Al paciente no le han hecho una prueba pero, tras revisarlo, a Roberto no le queda duda de que está contagiado de Covid-19.

Entonces avisa a su compañero para que se ponga el traje de protección y preparan ambos la camilla que cubre el cuerpo con un plástico.

La agencia AFP dio a conocer cómo es la labor de estos paramédicos en una jornada normal.

El paciente finalmente sale en la camilla con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada apuntando al cielo.

Con un balance lamentable: de unas 80 personas que atendieron desde el inicio de la pandemia, 45 murieron. El caso de una mujer, esta semana, les dejó un sabor amargo.

"Subo a la habitación y veo a la persona pálida. Me dice: '¿Qué me está pasando?'. Me agarra la mano y me dice: 'Quiero vivir por mis hijos'", cuenta Roberto.