Familia venezolana exige justicia por muerte de su pequeño hijo en Cancún

CANCÚN.- Una familia de venezolanos que radica en Cancún exigió justicia por la muerte de su pequeño hijo en una agresión a balazos en el estacionamiento de un hotel, pues no ven avances en las investigaciones.

Los quejosos recuerdan que hace poco más de 2 meses fueron víctimas de un ataque a manos de desconocidos en la zona del estacionamiento del Hotel Royalton, donde resultó herido su hijo de 13 años de edad.

Según informa Meganews, Óscar Hernández recordó que a principios de agosto sus hijos, de 12 y 13 años, fueron a buscar a su esposa al casino del centro de hospedaje donde laboraba, pero al pasar la pluma de acceso los empezó a perseguir un vehículo.

En determinado momento el vehículo les cerró el paso, descendieron varios sujetos con armas largas y les dispararon.

Su hijo de 13 años resultó herido y lo hospitalizaron en la clínica de especialidades del IMSS en la Región 509, donde el menor perdió la vida hace unos días.

El adolescente tuvo graves heridas en el pulmón y riñón, pero los quejosos presumen que también hubo negligencia médica.

Óscar afirmó que a 17 días del fallecimiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no entrega los resultados periciales que practicaron, "como si estuvieran protegiendo a alguien".

“Si piensan que me voy a callar..., no lo voy hacer, más de una persona me ha aconsejado que me cuide, honestamente no me importa".