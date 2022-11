Quintana Roo: ''Lo siento mucho'', dice la gobernadora a turistas por el incendio en Holbox

HOLBOX.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recorrió la zona afectada por el incendio ocurrido ayer lunes en la isla de Holbox, donde ofreció disculpas a turistas.

Acompañada por otros funcionarios estatales y federales, afirmó que hubo saldo blanco por el siniestro y ya brindan apoyo a visitantes que perdieron su documentación oficial, tramitándoles un pasaporte de emergencia para que puedan regresar a casa.

Como publicó Diario de Yucatán, un incendio se registró anoche en un hotel de Holbox, donde el fuego consumió las palapas de un restaurante y amenazaba con afectar las otras áreas del recinto, así como la reserva natural que lo rodea.

Esto es la isla de Holbox; se incendian las palapas de un hotel. Necesitan apoyo. pic.twitter.com/VqIgq8X7nA — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 29, 2022

La gobernadora Mara Lezama recorre la zona del incendio en Holbox

Hoy, según informa El Universal, la gobernadora de Quintana Roo recorrió la zona afectada y atendió a turistas nacionales y extranjeros.

A uno de ellos le dijo "I´m so sorry about this" (siento mucho esto), en referencia al incendio que consumió los hoteles Casa Tortugas y Mawimbi.

El turista, un joven de habla inglesa, le respondió: "It´s not your fault" (no es tu culpa) y ambos se abrazaron.

En este nuevo gobierno tod@s importan, cuidamos a cada ser humano, cada visitante, nos preocupamos por cada un@ de nuestr@s ciudadan@s. Estamos de la mano de #Holbox y no los vamos a soltar. ¡Seguiremos #UnidosParaTransformar! pic.twitter.com/PhZI4MCZaS — Mara Lezama (@MaraLezama) November 29, 2022

"Estamos trabajando para ayudar a las y los turistas de diferentes nacionalidades que tienen que regresar a casa, que sus documentos están dentro de sus habitaciones, en las cajas fuertes", declaró Mara Lezama.

Tres lesionados por el incendio en Holbox

Sobre los heridos, señaló que hubo una persona que se lastimó al caer cuando estaba ayudando a sofocar el fuego y tuvo que ser suturada, otra se rompió un dedo de una mano y una más que "inhaló fuego", y todas fueron atendidas.

Agregó que su gobierno comenzó a trabajar desde el primer minuto en que se informó del incendio.

Destacó que "fue una respuesta inmediata aún ante la lejanía de Holbox" y se hará un peritaje para conocer el origen de la conflagración.

De acuerdo con Meganews, en el recorrido se dijo que el lugar estaba al 80% de ocupación y los turistas que estaban en los hoteles afectados fueron desalojados y trasladados a otros centros de hospedaje.

Cancún y Playa del Carmen envían bomberos a la isla

La mandataria indicó que gracias a la ayuda proporcionada por voluntarios y la solidaridad de las alcaldesas de Playa del Carmen y Cancún, que enviaron a sus equipos de Bomberos, se pudo controlar las llamas logrando con ello saldo blanco.

Por lo pronto se tiene conocimiento de que hay algunos turistas estadounidenses y de Bélgica se acercaron a las autoridades para poder tramitar documentación oficial para su regreso a casa, por lo que hizo un llamado a los visitantes que perdieron algún documento que se acerquen para que sean atendidos.

En el recorrido Mara estuvo acompañada por elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes llegaron para reforzar las labores, acción que fue reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

Piden estación de bomberos en la isla de Holbox

Por su parte, Manolo Escamilla, alcalde de Holbox, confirmó que se plantearon temas urgentes a la gobernadora, como una estación de bomberos, que ya es prácticamente un hecho.

No quiso adelantarse al anuncio oficial que hará la gobernadora, pero sabe que ya están en camino unos carros bomba especialmente pensados para las calles de arena con las que cuenta Holbox.