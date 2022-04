Elecciones en Quintana Roo 2022: ''el niño verde'' insulta a Laura Fernández (audio)

MÉRIDA.- Jorge Emilio González, exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, fue señalado por "violencia política de género", luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente se refiere con lenguaje soez a Laura Fernández Piña, candidata a la gubernatura de Quintana Roo.

En redes sociales circula una grabación en la que supuestamente se escucha al exlegislador leer una carta que se atribuye a la ahora candidadata de la coalición "Va por Quintana Roo", que agrupa PAN, PRD y Confianza Quintana Roo.

La misiva habría sido enviada a Jorge, cuando la diputada federal con licencia aún militaba en el PVEM. Cabe recordar que la también exalcaldesa de Puerto Morelos renunció a dicho partido a principios de este año, luego de que la candidatura al gobierno de Quintana Roo le fue negada.

¿Qué dijo "el niño verde" de Laura Fernández?

Según el audio, Laura Fernández acusó de recibidas las amenazas hacia su persona de que habrá golpes duros contra ella.

" Debemos transitar sin agresiones y que no se violente mi imagen política. Ante todo soy mujer y no lo voy a permitir.

"Me siento perseguida política de mi propio partido y de mis compañeros, cuando yo he dado mi mayor esfuerzo para mantenerlo vigente. Nunca me conduje sola, siempre me mantuve en comunicación contigo pues tu dirigías el camino a tomar", refiere el mensaje leído.

Te puede interesar: ¿Quién es Laura Fernández, candidata a la gubernatura de Quintana Roo?

"Pero ante la falta de trato digno y acuerdos no cumplidos no me siento a gusto. Si me agredes, la gente me quiere y confía en mi. No estoy sola. Todo lo que me están haciendo me obliga a replantear mi camino", señala el mensaje presuntamente leído por "el niño verde".

Durante la lectura, el exsenador se refirió a la expresidenta municipal con insultos. "Es una ratera, 'ojeta', está bien fea además. Es una hija de...", concluye el mensaje.

Jorge Emilio González, señalado por violencia política de género

Luego de la difusión del audio, la agrupación "50+1" difundió un comunicado en el que "condena enérgicamente la violencia política en razón de género ejercida por Jorge Emilio González".

"Exigimos a las autoridades correspondientes que inicien las indagatorias que conduzcan a las sanciones que procedan", se lee en el texto.