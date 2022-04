Elecciones en Quintana Roo: Laura Fernández denuncia al "niño verde" por violencia política

#EnVivo: Hoy, como muchas mujeres, estoy siendo víctima de violencia. Temo por mi familia, pero no me voy a quedar callada. No me amedrentan. Los invito a seguir la Rueda de Prensa con los líder nacionales del PRD Jesús Zambrano y del PAN Marko Cortés. https://t.co/YGNwceAADa