Quién es Nirvardo Mena Villanueva, aspirante a gobernar Q. Roo diferente

CANCÚN.— Para Nirvardo Mena Villanueva, candidato a gobernador de Quintana Roo por el partido Movimiento Auténtico Social (MAS), “no importa el partido por el que contiendas”.

“Por experiencia, luego de pasar por lo menos en cuatro partidos, me da lo mismo la camiseta, yo sé quién soy, en quien he creído y vamos para adelante”, expresó.

“Yo no vivo de la política, he demostrado que tenemos que compartir lo que llega a nosotros, tengo ese gran reto personal de hacer las cosas diferente, lo estamos logrando, porque ay de mí si no hiciere lo que es recto”.

En entrevista, el ex alcalde de Lázaro Cárdenas recordó que cuando fue capitán de puerto le tocó ser amigo de los gobernadores, de todos los funcionarios.

“Siempre los atendí como tales, pero seguro estoy de que quiero hacer las cosas diferente, soy diferente en la política, porque si no, pues no tendría caso estar aquí”.

Recuerda un pleito ejidal

También recordó que al termino de su gestión vivió una experiencia “un poco desagradable con el pleito ejidal que ya saben, contra empresarios poderosos y el propio gobierno”.

“Fue ahí que obligatoriamente tuve que hacer algunas suspensiones en la religión, me trataron como delincuente estando como capitán de puerto y afronté todas las adversidades habidas y por haber”, dijo.

“Ya con convicciones cristianas, evangélicas, con toda la responsabilidad que ya me empezaba a caracterizar, trabajé con total responsabilidad en la Capitanía”.

El candidato señaló que, independientemente de que en la religión “tiene vocación de ayudar y servir, se han conformado muchos factores que la verdad no entiendo bien pero sé que recibo dirección, esto es lo que más me ha ayudado”.

“Sí, en mi corazón hay paz por hacer las cosas bien, por esas ganas de ayudar y servir, así se está dando y lo disfruto con todo mi corazón”.

“El ser candidato a la gubernatura fue algo que se fue dando, fue algo que me cuestioné. Yo pregunté al de arriba, dónde estaba la declaratoria, que había pasado, y al final, como las cosas no son forzadas, yo soy feliz”.

Mena Villanueva, originario de Holbox, dijo que en su mente y corazón había una especie de repudio por la forma en que se comportaban los líderes de los partidos y en el gobierno.

“Parece que solo buscan llenarse los bolsillos y ostentar un poder, no a favor del pueblo, sino contra el pueblo” subrayó.

“Eso de aquí yo mando y hazle como quieras, nunca me agrado. Estoy en una vida llena de transparencia, humildad y honradez. Como había voracidad en los políticos, pues la verdad no quiero ser de esos, es ese el reto”, afirmó.— Meganews