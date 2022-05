Educación y seguridad en Quintana Roo; ejes prioritarios para la candidata Leslie Hendricks Rubio

CANCÚN, Quintana Roo (Por Meganews).— Leslie Hendricks Rubio, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), busca ser la primera mujer en gobernar Quintana Roo y, aunque reconoció que los electores “castigaron” al PRI en las elecciones de 2016 y 2018, para ella “es un hecho que antes estábamos mejor”.

Hija de Joaquín Hendricks Díaz (gobernador de Quintana Roo de 1999 a 2005) y María Rubio Eulogio, cuenta con una carrera empresarial y una experiencia de 20 años en el servicio público, además, Leslie Hendricks Rubio fue por ocho años rectora de la Universidad de Quintana Roo y también diputada local.

En toda su trayectoria política ha militado en el PRI “por convicción”, subraya, y por el conocimiento del deterioro social y el avance de la inseguridad en Quintana Roo “decidí levantar la mano para ser candidata a la gubernatura. Conozco las problemáticas de mi estado y es urgente comenzar a trabajar en sus soluciones”

"No me gusta lo que está pasando en el ámbito social, se tienen abandonadas muchas causas sociales como el tema de las mujeres [...] hay muchas cosas que podemos señalar y criticar pero creo que es momento que si algo no te gusta, ponernos manos a la obra y es lo que yo pretendo hoy, al buscar hoy que los ciudadanos me den la oportunidad de ser la primera gobernadora de Quintana Roo", dijo Leslie Hendricks Rubio, quien considera que a diferencia de los demás contendientes para el cargo “puedo ofrecer mi preparación, una vida dedicada al servicio público y un arraigo importante al estado”.

Sobre su militancia en el PRI, Leslie Hendricks Rubio reconoció que en el pasado se cometieron errores por personas que pertenecieron a este partido político, sin embargo, aseveró que las nuevas generaciones no tienen que pagar por los errores de esas personas.

"Hoy tenemos un escenario completamente distinto [...] y veo con mucha satisfacción que la gente se ha dado cuenta de que estamos con un ánimo renovado, que hoy tenemos una propuesta completamente distinta porque somos hoy la única propuesta que no tenemos ninguna liga con la llamada "Cuarta Transformación" [...] Nosotros somos hoy la única oposición que hay y estamos con las manos limpias, con la frente en alto pudiendo mirar a los ojos a la gente", señaló.

Antes estábamos mejor

La abanderada del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, admitió que en el pasado hubo votos de castigo contra su partido, pero “las estadísticas hablan por sí solas y en los últimos cuatro años la inseguridad se ha incrementado en porcentajes alarmantes”.

"La realidad es que antes estábamos mejor, nos hicieron creer que estábamos verdaderamente mal, pero lo que ha pasado es que hemos retrocedido en el tiempo y hoy hemos perdido mucho de lo que los quintanarroenses con nuestro trabajo, hemos construido [...] Un Quintana Roo que daba oportunidad, que tenía prosperidad, que tenía trabajo", añadió la candidata.

Recalcó que "los quintanarroenses saben gobernarse solos y no necesitan que venga gente de fuera a imponer candidatos con intereses que se manejarán fuera del estado".

Eje central de su gobierno de resultar electa

Leslie Hendricks Rubio señaló que el eje central de su administración de llegar a ser gobernadora de Quintana Roo, será la educación y en la calidad de educativa.

Asimismo, dijo que la seguridad es un punto urgente a tratar, por lo que propone además de más elementos, un trato más digno con los policías que no tienen uniformes, que no cuentan con las herramientas para llevar a cabo su trabajo, así como capacitación constante; además dijo que no hay los suficientes exámenes de confianza.

Sobre la detonación de la zona sur del estado, Leslie habló de la modernización de los municipios de Quintana Roo generando infraestructura turística para tener una mayor afluencia turística aprovechando la ubicación geográfica.

¿Cuándo serán las elecciones en Quintana Roo?

Las elecciones serán el domingo 5 de junio.

Mira acá la entrevista a Leslie Hendricks Rubio: