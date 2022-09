Mara Lezama rinde protesta como primera gobernadora de Quintana Roo

CHETUMAL.- Ante Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, la morenista María Elena Hermelinda Lezama Espinosa rindió protesta hoy como la primera gobernadora de Quintana Roo.

Mara Lezama, como se le conoce mejor, habló de los retos que tiene al frente del Estado, principal destino turístico del país, en su primer mensaje como gobernadora, cargo que desempeñará 5 años.

Adán López asistió a la toma de protesta en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, en evento realizado en la sede del Congreso local.

El cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo se oficializó en la víspera, entre el ahora extitular de la dependencia, Lucio Hernández Gutiérrez, y Manelich Castilla Craviotto, con la presencia del gobernador saliente, Carlos Joaquín González, y Mara Lezama.

A puerta cerrada, en las instalaciones de la dependencia estatal en Chetumal, Hernández Gutiérrez hizo un recuento sobre cómo la administración de Carlos Joaquín (2016-2022), encontró el estado de mando.

Destacó que recibió la dependencia "con un profundo rezago en equipo, armamento, personal capacitado y sin estrategia definida en materia de seguridad".

En su primer mensaje, Mara Lezama pidió el apoyo de las y los legisladores locales a fin de transformar el modelo económico y social de esa entidad, y aseveró que su principal tarea será luchar contra la corrupción y los vicios del poder.

"Me comprometo a hacer un gobierno transparente, honesto, eficiente, un gobierno moderno y con sentido social que luche contra la corrupción y los vicios del poder, un gobierno que no mienta, que no robe y que no traicione al pueblo", declaró.