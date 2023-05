Extranjero arremete contra joven por uso de cancha en un parque de Quintana Roo: "eres un don nadie" (Vídeo)

Una persona de origen extranjero habría humillado a un menor que se encontraba con sus compañeros en una cancha pública de tenis. Los hechos quedaron registrados en un vídeo que rápidamente comenzó a viralizarse pues se escucha cómo la persona extranjera emite varios insultos al menor.

Los hechos habrían ocurrido en un parte del municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. En la grabación se puede escuchar cómo el hombre mayor quien se para frente al joven, le reclama que esté sentado en la cancha de tenis. Según el extranjero se encontraba dando clases y que él tenía el uso de la instalación desde las 5 y hasta las 8 para sus actividades.

En el vídeo no se escucha hablar al menor, sin embargo, por el diálogo de la persona extranjera, éste le había dicho que también tenía derecho de usar las instalaciones al ser públicas pues el extranjero le dice “Te puedes sentar en cualquier otro lado de este pinche pueblo pero no aquí”. El extranjero además usó palabras altisonantes al reclamarle que use la cancha de tenis en el horario que él da clases.

Según se puede ver en el vídeo, el menor se encontraba acompañado de otros amigos suyos, de los cuales uno de ellos pudo grabarlo sin que el extranjero se diera cuenta.

“Tú estás adentro de la cancha, yo tengo el uso de la cancha. Yo puedo clases de tenis en esta cancha, entre las 5 y las 8, ¿tú estás tomando clases de tenis?”, se puede escuchar. Todo ocurre mientras el niño no emite palabra alguna.

Pese a que el menor y sus amigos no se defienden de la agresión, el extranjero continuó agrediendo al menor: “Eres un pendejo, no eres abogado, eres un don nadie”, se percibe al finalizar el video.

#VIRAL Exhiben a un extranjero humillando a un menor en #QuintanaRoo. Sucedió en un parque del municipio Felipe Carrillo Puerto, donde el hombre le reclama al joven pues aseguraba que le correspondía el uso de la cancha de tenis.



Abren investigación contra extranjero

Luego de que se diera a conocer el vídeo la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por actos de discriminación en agravio de unos niños que practicaban deportes en un parque en Felipe Carrillo Puerto.