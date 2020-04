CANCÚN.- El Centro Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) pronostica a fin de mes habría unas 970 mil personas desempleadas en Cancún por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, es difícil hacer un cálculo preciso de la afectación, reconoció Inna German Gómez, presidenta del organismo.

Piden apoyo a las empresas

La dirigente expuso que esta situación del virus afectaría a trabajadores de la construcción, hoteles, restaurantes, marinas y todo lo que se genera alrededor del turismo.

No hay empresa que aguante más de un mes, sin apoyos e incentivos reales. Estamos ante un fenómeno sin precedente y si no se apoya a las empresas, se desencadenará una situación económica terrible"

En entrevista para el noticiero matutino "Origen", comentó que aunque el gobierno federal ha reiterado que no habrá apoyo para las empresas porque se quedaría sin recursos para programas sociales, diferir el ISR sería una buena medida.

Los programas sirven para apoyar a parte de la población, pero el apoyo a las empresas serviría para apoyar a toda la población y reactivar la economía del país, subrayó.

El tema de las Pymes

La presidenta del CCEC comentó que cuando alguien piensa en una empresa, la visualiza con muchos colaboradores y que el empresario se hace millonario.

Pero, precisó, el 80% de las empresas que hay en México son pequeñas o medianas (Pymes), muchas son de autoempleo y constituyen el motor del país.

Si pensamos que en el Estado no habrá ingresos por el turismo durante al menos un mes, calculamos que el 30% o más de las pequeñas empresas cerrará y habrá un gran desempleo, añadió.

Por ello, reiteró, la opción es decretar el estado de emergencia para que las empresas accedan a fondos y esquemas que supuestamente están considerados en el presupuesto federal para este tipo de desastres, y gestionar créditos con tasas preferentes.

También recomendó diferir el pago de impuestos y otorgar apoyos directos.

Mentalidad "irreal"

No es posible que países como Canadá y Estados Unidos estén metiendo millones de dólares a su economía para soportar esta situación y que en México no se haga nada, expresó Inna German.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que poner atención y apoyar a las empresas, no puede confiar en que todos pagarán impuestos.

No habrá con qué pagar si los restaurantes están cerrados y no reciben ingresos, manifestó. “Es una forma de pensar irreal”.

Las Pymes no tienen respaldo económico ni ahorros suficientes, viven de las ventas diarias, de ahí pagan nóminas y créditos; cuando no tienen ingresos, no hay dinero para pagar nada, insistió.

Servicios médicos

La dirigente del CCEC resaltó que debe haber un apoyo no solo del IMSS, el cual los empresarios no estamos de acuerdo con pagar porque el servicio deja qué desear.

Además, expresó, el Instituto obliga a buscar opciones como el seguro de gastos médicos mayores. “Mucha de nuestra gente ni siquiera ocupa sus servicios porque no es de calidad”.

En el IMSS habrá una situación complicadísima por toda la gente que llegará enferma. Hay que cambiar para mejorar. Es un momento histórico, hay que buscar lo bueno y empezar a trabajar sobre eso"

Por último, dijo que si bien el gobernador Carlos Joaquín González está haciendo un buen trabajo, se necesitan decisiones más rápidas, además que los apoyos estatales se quedaron cortos.

