Fiscal de Quintana Roo: 15 personas llegaron a Puerto Morelos para el ataque

El Fiscal de Quintana Roo aseguró que el ataque en una playa de Puerto Morelos fue entre bandas rivales que se disputan el control de la zona

MÉRIDA, Yucatán.— Tras el ataque armado que se registró la tarde de ayer en un hotel de Puerto Morelos, este viernes el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, concedió una entrevista radiofónica en la que aseguró que “cerca de 15 personas llegaron a la playa para asesinar a dos hombres, que se habían presentado diciendo que eran los nuevos comerciantes de la zona”.

Montes de Oca dijo que uno de los hombres atacados huyó a uno de los hoteles antes de morir. El otro falleció en la playa, al parecer, al segundo sujeto lo tomaron los atacantes, lo arrastraron hasta la playa y ahí lo ejecutaron. Este movimiento causó confusión entre los testigos, quienes aseguraron que, además de los fallecidos, había una persona secuestrada, pero no fue así.

Durante la entrevista, el Fiscal estatal dijo que una persona sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida en el ataque, pero las autoridades no pudieron determinar si se trataba de un empleado del hotel o un huésped porque aún estaba en tratamiento médico.

Asimismo, en una entrevista con Luis Cárdenas, de MVS, Montes de Oca habló de la balacera y explicó el enfrentamiento entre dos grupos antagónicos: "Son hechos que dañan a un destino turístico como Quintana Roo y que dañan la imagen de todo el país. Sabemos que queda mucho por hacer, pero hemos trabajado para limpiar las playas de la venta de drogas", manifestó.

Ayer mismo, el gobernador Carlos Joaquín González explicó que el comando llevaba pasamontañas y que llegaron en botes a la playa. El mandatario calificó el ataque como "un duro golpe para el desarrollo y la seguridad del estado... poniendo en grave riesgo la imagen del estado".

El gobernador de Quintana Roo también informó que la Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con varias líneas de investigación, pero consideró evidente que existe ánimo de “dañar” los esfuerzos del estado y afectar el interés colectivo.

La noche del jueves, a través de un comunicado, la Fiscalía del Estado dio a conocer que los fallecidos habían llegado por la mañana junto con otras personas más a la playa Bahía Petempich.

