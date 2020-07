Contagiado, pero se siente bien de salud

Gobernador de Q. Roo en actividad, pero desde casa

CHETUMAL.— El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que resultó positivo a coronavirus Covid-19.

En un mensaje en Twitter, el mandatario señaló que se siente bien, pero estará en confinamiento y desde su casa continuará con sus actividades cotidianas.

“Debido a mis acciones como gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo”, escribió el mandatario.

De esta manera, el cozumeleño se suma a la lista de gobernadores que han pasado por la enfermedad, como Jaime Bonilla, de Baja California; Adán Augusto López, de Tabasco, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, entre otros.— Megamedia